ФОТО ⟩ Мотивы аниме пробрались в эстонскую моду: в Таллинне прошел яркий показ

Новая коллекция одежды PORCO ESPINHO, по словам создателей – «мягкая, домашняя, нежная, игривая – немного анимэ и романтики в наш мир». Зрители модного показа увидели корсеты, шорты, боди, халаты и платья. В основном преобладали бирюзовый, лиловый, нежно-розовый и чернильно-синий цвета.

На подиум вышли модели не только из разных регионов Эстонии, но и из Грузии и Китая. Во время показа одежды прошел и кастинг моделей для бренда.

«Раз в год мы набираем моделей, которые у нас же проходят обучение, а потом участвуют в различных показах, – говорит дизайнер бренда Наталья. – Сейчас все дизайнеры отошли от критериев 90-60-90, интересны нестандартные модели, у которых есть изюминка и хороший потенциал. Обучить ходить можно любого достаточно быстро, поэтому нет смысла в занятиях моделлингом с детства, как считают многие девушки».

Наталья добавляет, что у некоторых будущих моделей в этот вечер был первый в жизни выход на сцену: «Так, одна девушка из числа гостей спонтанно попросила присоединиться к кастингу».