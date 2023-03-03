ПРОСТЫЕ ЛАЙФХАКИ ⟩ Как стирать темные джинсы, чтобы на них не появлялись заломы и светлые полосы

Поэтому не очень хочется, чтобы на темных джинсах после стирки появлялись полосы более светлого цвета. Удаление таких заломов может быть сложной задачей, особенно если на них были складки в течение длительного периода времени.

Некоторые эксперты рекомендуют сушить джинсы в сушильной машине, чтобы разгладить складки. Однако сушильные машины есть не в каждом доме, и они довольно дороги в использовании.

Поэтому Еxpress.co.uk рекомендует прислушаться к советам поклонников профессиональной уборки миссис Хинч, которые поделились простым способом удаления складок и заломов с темных джинсов.

Выверните наизнанку

Одним из самых главных секретов сохранения равномерного цвета денима является стирка вещей вывернутыми наизнанку. Стирка наизнанку рекомендуется и при ручной стирке, и при стирке в машине.

Рекомендуется также гладить изделия, если это необходимо, в вывернутом состоянии.

Не забудьте перед стиркой застегнуть на джинсах молнию и пуговицу.

Выдерживайте температуру

Не стоит стирать джинсы в теплой воде, утверждают фанаты уборки, 40 градусов - это достаточно горячо для чего угодно. Хотите сохранить цвет - стирайте в холодной воде.

Тщательно подбирайте средства для стирки

Специалисты рекомендуют использовать минимальное количество стирального порошка или моющего средства и совсем отказаться от кондиционера.

Если ваши джинсы черные, возьмите средство для черных тканей.

Как сушить джинсы

Вам стоит отказаться от высокой скорости отжима, если вы не хотите получить заломы на любимых джинсах. Также обязательно встряхните штаны перед тем, как повесить их сушиться.

Сушить джинсы лучше на свежем воздухе, избегая при этом открытых солнечных лучей. И обязательно также вывернутыми наизнанку.