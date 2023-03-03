Лидер российской группы «Машина времени», поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали «иноагентом», 1 марта в Facebook поздравил с днем рождения свою старшую дочь – 49-летнюю Дану Дорошенко.
Макаревич показал старшую дочь
Макаревич показал старшую дочь
«У старшенькой день рождения», – написал Макаревич.
Он разместил фото дочери, которой 1 марта исполнилось 49 лет, сообщает gordonua.com.
Дана Дорошенко – внебрачная дочь Макаревича. Имени ее матери музыкант не называет. У него также есть сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская. Четвертый ребенок Макаревича, сын Эйтан, родился 6 апреля в Тель-Авиве. Его мать – 37-летняя израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн. Она четвертая супруга Макаревича.
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