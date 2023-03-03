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Макаревич показал старшую дочь

Limon.ee
Макаревич показал старшую дочь
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Андрей макаревич
Андрей макаревич Фото: Valery Sharifulin

Лидер российской группы «Машина времени», поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали «иноагентом», 1 марта в Facebook поздравил с днем рождения свою старшую дочь – 49-летнюю Дану Дорошенко.

«У старшенькой день рождения», – написал Макаревич.

Он разместил фото дочери, которой 1 марта исполнилось 49 лет, сообщает gordonua.com.

Дана Дорошенко – внебрачная дочь Макаревича. Имени ее матери музыкант не называет. У него также есть сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская. Четвертый ребенок Макаревича, сын Эйтан, родился 6 апреля в Тель-Авиве. Его мать – 37-летняя израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн. Она четвертая супруга Макаревича.

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