Макаревич показал старшую дочь

Дана Дорошенко – внебрачная дочь Макаревича. Имени ее матери музыкант не называет. У него также есть сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская. Четвертый ребенок Макаревича, сын Эйтан, родился 6 апреля в Тель-Авиве. Его мать – 37-летняя израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн. Она четвертая супруга Макаревича.