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КОНФЛИКТ НА ПАРКОВКЕ ⟩ Эльваский политик поспорил с охранниками. Coop: мы аполитичная организация

Добавлен комментарий охранной фирмы
Трийн Роос
Эльваский политик поспорил с охранниками. Coop: мы аполитичная организация
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Магазин Arbimäe Coop в Эльва.
Магазин Arbimäe Coop в Эльва. Фото: Erakogu

Лаури Кони, член волостного совета Эльва, в среду вечером опубликовал в социальных сетях видео о событии, которое произошло с ним на парковке магазина Coop. «Охранники меня прогоняют. Говорят, что я не могу здесь находиться, хотя я просто хотел сходить в магазин», – пожаловался Кони в видео, которое на данный момент удалено. В охранной фирме G4S говорят, что ходить в магазин политику никто не запрещал, но в Arbimäe Coop запрещена предвыборная реклама, пишет Elu24.

Лаури Кони, член EKRE, член волостного совета Эльва и кандидат в Рийгикогу, в среду в 16:30 хотел зайти в магазин Arbimäe Coop в Эльва, но не смог, по его словам, потому что как только он вышел из машины с предвыборной рекламой EKRE, к нему подошли охранники и попросили уехать.

Парковка магазина Arbimäe Coop, где произошел инцидент.
Парковка магазина Arbimäe Coop, где произошел инцидент. Фото: Elu24
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