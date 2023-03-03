КОНФЛИКТ НА ПАРКОВКЕ ⟩ Эльваский политик поспорил с охранниками. Coop: мы аполитичная организация

Лаури Кони, член волостного совета Эльва, в среду вечером опубликовал в социальных сетях видео о событии, которое произошло с ним на парковке магазина Coop. «Охранники меня прогоняют. Говорят, что я не могу здесь находиться, хотя я просто хотел сходить в магазин», – пожаловался Кони в видео, которое на данный момент удалено. В охранной фирме G4S говорят, что ходить в магазин политику никто не запрещал, но в Arbimäe Coop запрещена предвыборная реклама, пишет Elu24.