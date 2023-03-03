Китайский астролог, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee. в понедельник, 6 марта, вступают в свои права новые энергии и начинается месяц Деревянного Кролика. Именно он будет править до 5 апреля. Какие же изменения принесет с собой этот ушастик? Читайте прогноз астролога!
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Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, на какие даты обратить внимание в марте
Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, на какие даты обратить внимание в марте
Астролог Ольга Кирну сообщает, что с 6 марта начинается романтический период. Самое время влюбляться, обниматься, целоваться.
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