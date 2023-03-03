Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, на какие даты обратить внимание в марте

«Те, кому в своих отношениях комфортно и надежно, я рекомендую больше времени проводить в паре, приглашать друг друга на свидания. Тем, кто одинок – вперед, ваш час настал! Не сидите дома! Выглянуло весеннее солнышко, гуляйте больше на свежем воздухе, ходите в кафе, на встречи. У кого в фокусе карьера – прекрасное время для выступлений, презентаций, конференций», – говорит Ольга Кирну.