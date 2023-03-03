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КАК ВАМ НОВЫЙ ОБРАЗ? ⟩ Солнце сверкает: Галкин стал блондином

Limon.ee
Солнце сверкает: Галкин стал блондином
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

46-летний российский шоумен Максим Галкин, проживающий в Израиле, которого в РФ признали «иноагентом», 2 марта в Instagram анонсировал свои грядущие концерты в Италии.

Галкин сообщил, что 23 марта выступит в Милане, а 25-го – в Риме. «Солнце сверкает», – добавил он.

В ролике Галкин предстал в серо-голубой футболке с белым кантом. Можно заметить, что волосы шоумена стали светлее, пишет gordonua.com.

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