46-летний российский шоумен Максим Галкин, проживающий в Израиле, которого в РФ признали «иноагентом», 2 марта в Instagram анонсировал свои грядущие концерты в Италии.
КАК ВАМ НОВЫЙ ОБРАЗ? ⟩ Солнце сверкает: Галкин стал блондином
Солнце сверкает: Галкин стал блондином
Галкин сообщил, что 23 марта выступит в Милане, а 25-го – в Риме. «Солнце сверкает», – добавил он.
В ролике Галкин предстал в серо-голубой футболке с белым кантом. Можно заметить, что волосы шоумена стали светлее, пишет gordonua.com.
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