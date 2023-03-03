Лучшие жены по знаку Зодиака: они выходят замуж исключительно по любви

Золото в этой категории можно отдать Ракам. Из них получаются идеальные спутницы жизни. Кто-кто, а уж они умеют хранить семейный очаг. Такие девушки слывут заботливыми женами и ласковыми матерями. Им нравится заботиться о тех, кого они любят. В их доме всегда уютно, светло, комфортно и тепло.

Жены-Раки не будут закатывать скандалы. Они предпочитают, чтобы страсти улеглись сами собой. Главная ценность этого знака Зодиака: он будет оберегать и заботиться о благополучии каждого члена семьи.

Серебро у образцовой хозяйки — и это Тельцы. Этот знак Зодиака можно считать эталонным там, где речь заходит о крепких отношениях. Они никогда не подведут, не придадут, и не будут ссориться без причины. Тельцы оберегают свой брак, им хочется прожить спокойную жизнь, насладившись уютом и теплом.

К тому же они великолепно готовят, их кулинарные способности могут удовлетворить аппетиты самых утонченных гурманов. Поссориться с Тельцами практически невозможно из-за их стабильной психики.