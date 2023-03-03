Брюса Уиллиса впервые заметили на прогулке после сообщения его семьи о новом тяжелом диагнозе

Тогда Брюсу поставили диагноз «афазия», однако он оказался неточным. Лишь несколько дней назад родственники актера вновь обратились к фанатам и объявили о новом, более конкретном диагнозе.

У Уиллиса – лобно-височная деменция, которая не поддается лечению. Тем не менее знаменитая семья не теряет надежды, как и сам Брюс, судя по его новому выходу.

Папарацци удалось подловить тяжелобольного актера во время прогулки с друзьями в Калифорнии. Хотя Уиллис выглядел слегка напряженным (вероятно, из-за внимания лишних глаз), его времяпрепровождение с товарищами не может не радовать. Несмотря на ухудшающееся состояние, «орешек» продолжает оставаться крепким и не отказывается от привычных радостей жизни.