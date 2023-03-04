ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Не нужно стесняться продавать искусство»: четыре танцора устроили в Таллинне хип-хоп переворот

Небольшой отрывок спектакля «Muutus» танцоры воспроизвели для нашего оператора. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Muutus» в Таллинне проходит при поддержке Фонда культуры. Для того, чтобы в Эстонии танцами зарабатывать на жизнь, нужно лихо вертеться не только в прямом, но и в переносном смысле.

«Танцор сейчас зарабатывает именно преподаванием: ты набираешь учеников, преподаешь, получаешь деньги. Пока ты живешь один, с родителями, или делишь квартиру на всех – этого хватает. Но если у тебя появляется семья, становится довольно сложно, – объясняет Игорь Лидер. – Нужно развиваться, чтобы ты был востребован как специалист, чтобы ты мог поднять цены на свои услуги. Сейчас мы хотим вывести уличные танцы на театральный уровень, где к тебе приходят зрители. Мне кажется, за это стоит платить. Не нужно стесняться делать и продавать искусство. Люди культуры очень важны для общества».

«Muutus» создан при поддержке Tantsumenüü, репетиции на базе Eesti Tantsuagentuur. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Премьера «Muutus» прошла в Таллинне в пятницу, 3 марта, на сцене Eesti Tantsuagentuur. Следующие представления намечены на 4, 5, 11 и 12 марта. Осенью Игорь Лидер планирует поехать с необычной постановкой по регионам Эстонии, а в дальнейшем – отправиться и в зарубежные гастроли.

«Почему я связался с этими ребятами? Потому что уверен, что они в Таллинне сейчас самые крутые», – говорит Игорь Лидер про свою команду.

Самое время с ними познакомиться!

Слева направо: Валерий Зайченко, Александр Макаров, Игорь Лидер, Эдгар Будза. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Валерий Зайченко – танцор и преподаватель, победитель различных соревнований по уличным танцам, приехал в Таллинн из Луганска, Украина.