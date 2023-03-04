На этих выходных в Таллинне проходит премьера фристайл-спектакля под названием «Muutus». Это первая в Эстонии театральная постановка на основе уличных танцев.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Не нужно стесняться продавать искусство»: четыре танцора устроили в Таллинне хип-хоп переворот
Танцевальный спектакль хореографа Игоря Лидера «Muutus» (Перемена) приглашает зрителей в захватывающий мир уличного танца. Четыре танцора, с детства преданные хип-хоп культуре, перенесли на сцену свой многолетний опыт. Встреча фристайлеров с театром рождает свежую и необычную трансформацию. Зрелище получилось ярким, многослойным, современным и гипнотическим. Смотрите видео!
Танцор и хореограф Игорь Лидер родился в городе Валга, где и начал с пацанами фристайлить на улице. Сейчас он живет и преподает хип-хоп танцы в Таллинне. Перенести уличные танцы на сцену было давней мечтой Игоря. Единомышленников долго искать не пришлось, ведь на сцену с ним вышли его давнишние приятели. Когда-то в хип-хоп танцах в Эстонии они были одними из первых. Впрочем, сейчас хип-хоп возрождается и вновь становится модным танцевальным направлением. Все чаще фристайлеров можно увидеть в клипах, которых крутят по MTV.
Игорь Лидер не только хореограф, он еще и пишет музыку для своих постановок. Музыкальное сопровождение для «Muutus» написал именно он. Спектакль основан на импровизации, главное здесь – ощущения, которые получат зрители, наблюдая за гипнотическими движениями танцоров.
Сюжетной линии здесь нет, от нее танцоры отказались в ходе репетиций. Смысл именно в движении. Это набор пластических задумок, которые, мастерски дополнены светом и звуком, приобретают гипнотический эффект. «Это не спектакль с драматургической линией, постановка нацелена именно на визуально- музыкально- эмоциональные ощущения, – говорит Игорь Лидер. – Ты смотришь, и ты чувствуешь. Это больше про тела, про технику».
«Muutus» в Таллинне проходит при поддержке Фонда культуры. Для того, чтобы в Эстонии танцами зарабатывать на жизнь, нужно лихо вертеться не только в прямом, но и в переносном смысле.
«Танцор сейчас зарабатывает именно преподаванием: ты набираешь учеников, преподаешь, получаешь деньги. Пока ты живешь один, с родителями, или делишь квартиру на всех – этого хватает. Но если у тебя появляется семья, становится довольно сложно, – объясняет Игорь Лидер. – Нужно развиваться, чтобы ты был востребован как специалист, чтобы ты мог поднять цены на свои услуги. Сейчас мы хотим вывести уличные танцы на театральный уровень, где к тебе приходят зрители. Мне кажется, за это стоит платить. Не нужно стесняться делать и продавать искусство. Люди культуры очень важны для общества».
Премьера «Muutus» прошла в Таллинне в пятницу, 3 марта, на сцене Eesti Tantsuagentuur. Следующие представления намечены на 4, 5, 11 и 12 марта. Осенью Игорь Лидер планирует поехать с необычной постановкой по регионам Эстонии, а в дальнейшем – отправиться и в зарубежные гастроли.
«Почему я связался с этими ребятами? Потому что уверен, что они в Таллинне сейчас самые крутые», – говорит Игорь Лидер про свою команду.
Самое время с ними познакомиться!
Валерий Зайченко – танцор и преподаватель, победитель различных соревнований по уличным танцам, приехал в Таллинн из Луганска, Украина.
«Эта постановка помогает мне показать разные стороны моих умений. Здесь я могу проявить разные качества, быть моментами с грубой энергией, где-то с мягкой энергией. Где-то больше мечтать, где-то быть более приземленным, что и отражает название постановки», – говорит Валерий.
Самый сложный и захватывающий в «Muutus» для него финал:
«Мы отпускаем напряжение, всю сосредоточенность, все свои умения, и пытаемся показать, что мы такие же люди и когда-то тоже не умели танцевать».
Александр Макаров – танцор из города Валга, преподаватель хип-хоп танцев и хореограф, его сильные стороны – хип-хоп и поппинг. Александр танцует уже более двадцати лет, неоднократно принимал участие в соревнованиях по уличным танцам и занимал первые места. Снимался в клипе Уку Сувисте, в этом году танцевал на сцене Eesti Laul.
Александр признается, что в «Muutus» ему нравится сам процесс создания, репетиции: «Я занят с утра до вечера. Мне нравится такой образ жизни, когда я вечером прихожу домой и просто падаю с ног. От такой активности в жизни появляется много красок».
Эдгар Будза – уличный танцор, хореограф, судья международных соревнований. Эдгар участвовал во многих фестивалях в Европе и в России. В последние годы работает преподавателем танцев.
«В спектакле мы катаемся на досках. У нас есть такие большие лонгборды, мы все лето на них проводим. Мы смогли ввести свое увлечение в сюжетную линию», – рассказывает Эдгар Будза.
Синхронность, с которой движутся танцоры, завораживает. Невольно возникает вопрос: вам легко работать вместе на сцене? «Безусловно!» – в унисон отвечают они.