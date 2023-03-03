Актриса с эстонскими корнями снимается в популярном сериале канала HBO

В конце января ERR писали, что сериал «Одни из нас» (The Last Of Us) вошел в историю на канале HBO благодаря увеличению числа зрителей. Второй сезон сериала привлек 5,7 миллиона зрителей во время премьеры, что является самым большим увеличением числа зрителей в истории HBO, которого удалось достичь любому из оригинальных сериалов телеканала по сравнению с первым сезоном.

Драматический сериал основан на одноименной популярной видеоигре, которая разошлась тиражом более десяти миллионов копий по всему миру. Сериал «Одни из нас» рассказывает историю немолодого контрабандиста Джоэла и юной девушки Элли, которые отправляются на поиски приключений в постапокалиптическом мире. Главных героев играют Педро Паскаль и Белла Рэмзи, известные по сериалу «Игра престолов», Анна Торв также играет важную роль в первых эпизодах.