Пт, 3.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Актриса с эстонскими корнями снимается в популярном сериале канала HBO

Кристийна Рейманд
Актриса с эстонскими корнями снимается в популярном сериале канала HBO
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
"Одни из нас" (2023) Исполняющий в сериале главную роль Педро Паскаль и Анна Торв.
"Одни из нас" (2023) Исполняющий в сериале главную роль Педро Паскаль и Анна Торв. Фото: CAP/TFS/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Анна Торв, актриса с эстонскими корнями, чей дед родился в поселке Тыстамаа пярнуского уезда в 1912 году, вместе с другими известными актерами играет в невероятно популярном сериале HBO «Одни из нас» (The Last Of Us), пишет Elu24.

В конце января ERR писали, что сериал «Одни из нас» (The Last Of Us) вошел в историю на канале HBO благодаря увеличению числа зрителей. Второй сезон сериала привлек 5,7 миллиона зрителей во время премьеры, что является самым большим увеличением числа зрителей в истории HBO, которого удалось достичь любому из оригинальных сериалов телеканала по сравнению с первым сезоном.

Драматический сериал основан на одноименной популярной видеоигре, которая разошлась тиражом более десяти миллионов копий по всему миру. Сериал «Одни из нас» рассказывает историю немолодого контрабандиста Джоэла и юной девушки Элли, которые отправляются на поиски приключений в постапокалиптическом мире. Главных героев играют Педро Паскаль и Белла Рэмзи, известные по сериалу «Игра престолов», Анна Торв также играет важную роль в первых эпизодах.

Ключевые слова
Наверх