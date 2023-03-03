Анна Торв, актриса с эстонскими корнями, чей дед родился в поселке Тыстамаа пярнуского уезда в 1912 году, вместе с другими известными актерами играет в невероятно популярном сериале HBO «Одни из нас» (The Last Of Us), пишет Elu24.
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Актриса с эстонскими корнями снимается в популярном сериале канала HBO
Актриса с эстонскими корнями снимается в популярном сериале канала HBO
В конце января ERR писали, что сериал «Одни из нас» (The Last Of Us) вошел в историю на канале HBO благодаря увеличению числа зрителей. Второй сезон сериала привлек 5,7 миллиона зрителей во время премьеры, что является самым большим увеличением числа зрителей в истории HBO, которого удалось достичь любому из оригинальных сериалов телеканала по сравнению с первым сезоном.
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