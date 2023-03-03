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Картонный политик оккупировал балкон жителя Мустамяэ: если не пускают в дверь, приходится лезть в окно

Кристийна Рейманд
Картонный политик оккупировал балкон жителя Мустамяэ: если не пускают в дверь, приходится лезть в окно
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Картонная фигура политика оказалась на балконе жителя Мустамяэ.
Картонная фигура политика оказалась на балконе жителя Мустамяэ. Фото: Facebook/Mustamäe Kuulutaja

На балкон жительницы Мустамяэ залетела картонная фигура члена Центристской партии. «История в том, что на прошлой неделе фигура предвыборной кампании «ушла» из магазина», – комментирует изображенный на картоне политик, пишет Elu24.

Жительница Мустамяэ Кристина рассказала в группе жителей Мустамяэ, что на ее балконе вдруг появился картонный политик.

«Кто в Мустамяэ занимается таким абсурдом, как забрасывание таких вещей на балкон? Мне такую ​​штуку сегодня бросили на балкон... каким-то идиотам больше нечего делать», – пишет разгневанная женщина, обнаружившая на балконе предвыборную рекламу в образе члена Центристской партии Лаури Лаатса.

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