Картонный политик оккупировал балкон жителя Мустамяэ: если не пускают в дверь, приходится лезть в окно

Жительница Мустамяэ Кристина рассказала в группе жителей Мустамяэ, что на ее балконе вдруг появился картонный политик.

«Кто в Мустамяэ занимается таким абсурдом, как забрасывание таких вещей на балкон? Мне такую ​​штуку сегодня бросили на балкон... каким-то идиотам больше нечего делать», – пишет разгневанная женщина, обнаружившая на балконе предвыборную рекламу в образе члена Центристской партии Лаури Лаатса.