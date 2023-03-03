На балкон жительницы Мустамяэ залетела картонная фигура члена Центристской партии. «История в том, что на прошлой неделе фигура предвыборной кампании «ушла» из магазина», – комментирует изображенный на картоне политик, пишет Elu24.
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Картонный политик оккупировал балкон жителя Мустамяэ: если не пускают в дверь, приходится лезть в окно
Картонный политик оккупировал балкон жителя Мустамяэ: если не пускают в дверь, приходится лезть в окно
Жительница Мустамяэ Кристина рассказала в группе жителей Мустамяэ, что на ее балконе вдруг появился картонный политик.