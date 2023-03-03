ВИДЕО ⟩ «Больше нечего скрывать»: Нагиев вышел на связь в цветах украинского флага

Телеведущий Дмитрий Нагиев снова вызвал переполох среди своих поклонников, опубликовав в Сети весеннее видео. На нем 55-летний актер и телеведущий предстал на фоне и в одежде цветов, которые ассоциируются у его российских поклонников с украинским флагом, пишет TopNews.

Так, он стоит на фоне голубого неба в ярко-желтой куртке. За кадром звучит композиция Михаила Круга «Владимирский централ». В посте говорится о том, что пришла весна и «зажглась надежда». Фанаты Нагиева посчитали, что странный поступок телеведущего говорит об определенной политической позиции и может стоить ему карьеры на ТВ.

«Больше нечего скрывать», «Совпадение? Не думаю», – писали они.

Поклонники артиста начали интересоваться, где он находится и что с ним случилось.