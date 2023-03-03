Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делать, чтобы деньги не потерять

Чтобы привлечь благополучие, 3 марта необходимо начать с овсянки. Но если после завтрака останется еда, ее нельзя выкидывать, иначе в дом придет голод.

Чтобы этого не случилось, остатки пищи нужно отдать бродячим животным.

Обязательным 3 марта было осматривали инвентарь и начинать готовиться к полевым работам. Женщины в этот день пекли овсяное печенье.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя 3 марта грустить и думать о плохом.

Нельзя 3 марта ругаться и использовать в речи нецензурную лексику.

Нельзя 3 марта выносить мусор. Вместе с ним можно вынести благополучие, любовь и здоровье.

Нельзя 3 марта одалживать соль или хлеб. Иначе будет неурожай год.

Нельзя 3 марта из кошелька отдавать крупные купюры. Ее нужно оставить, что обеспечить финансовую стабильность себе и своей семье.

Приметы на 3 марта