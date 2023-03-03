Как привлечь удачу 3 марта и не потерять все деньги. Важные приметы и запреты дня.
Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делать, чтобы деньги не потерять
Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делать, чтобы деньги не потерять
Чтобы привлечь благополучие, 3 марта необходимо начать с овсянки. Но если после завтрака останется еда, ее нельзя выкидывать, иначе в дом придет голод.
Чтобы этого не случилось, остатки пищи нужно отдать бродячим животным.
Обязательным 3 марта было осматривали инвентарь и начинать готовиться к полевым работам. Женщины в этот день пекли овсяное печенье.
Что нельзя делать 3 марта
- Нельзя 3 марта грустить и думать о плохом.
- Нельзя 3 марта ругаться и использовать в речи нецензурную лексику.
- Нельзя 3 марта выносить мусор. Вместе с ним можно вынести благополучие, любовь и здоровье.
- Нельзя 3 марта одалживать соль или хлеб. Иначе будет неурожай год.
- Нельзя 3 марта из кошелька отдавать крупные купюры. Ее нужно оставить, что обеспечить финансовую стабильность себе и своей семье.
Приметы на 3 марта
- Если деревья трещат, то к сильному морозу.
- Если в ночь на 3 марта на небе мало звезд, то стоит ждать метель.
- Если звезд много и они мерцают, то будет ясная, но морозная погода.