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Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делать, чтобы деньги не потерять

Limon.ee
Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делать, чтобы деньги не потерять
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Весна идет. Иллюстративное фото
Весна идет. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Как привлечь удачу 3 марта и не потерять все деньги. Важные приметы и запреты дня.

Чтобы привлечь благополучие, 3 марта необходимо начать с овсянки. Но если после завтрака останется еда, ее нельзя выкидывать, иначе в дом придет голод.

Чтобы этого не случилось, остатки пищи нужно отдать бродячим животным.

Обязательным 3 марта было осматривали инвентарь и начинать готовиться к полевым работам. Женщины в этот день пекли овсяное печенье.

Что нельзя делать 3 марта

  • Нельзя 3 марта грустить и думать о плохом.
  • Нельзя 3 марта ругаться и использовать в речи нецензурную лексику.
  • Нельзя 3 марта выносить мусор. Вместе с ним можно вынести благополучие, любовь и здоровье.
  • Нельзя 3 марта одалживать соль или хлеб. Иначе будет неурожай год.
  • Нельзя 3 марта из кошелька отдавать крупные купюры. Ее нужно оставить, что обеспечить финансовую стабильность себе и своей семье.

Приметы на 3 марта

  • Если деревья трещат, то к сильному морозу.
  • Если в ночь на 3 марта на небе мало звезд, то стоит ждать метель.
  • Если звезд много и они мерцают, то будет ясная, но морозная погода.
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