Flying Tiger Copenhagen, датская сеть супермаркетов, объявила об отзыве пластилина Light Clay 5 mix, номера продуктов 3036547 и 3014809. Отзыв распространяется на все партии продукции.
Для подписчиков
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ⟩ Срочно вернуть! Датский магазин, представленный в Эстонии, отзывает свою продукцию
Срочно вернуть! Датский магазин, представленный в Эстонии, отзывает свою продукцию
Этот пластилин продавалась как в магазинах сети, так и онлайн с января 2019 года по январь 2023 года, сообщает iltalehti.fi.