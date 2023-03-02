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ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ⟩ Срочно вернуть! Датский магазин, представленный в Эстонии, отзывает свою продукцию

Инна-Катрин Хейн
Срочно вернуть! Датский магазин, представленный в Эстонии, отзывает свою продукцию
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Фото: Manuel Esteban/Shutterstock

Flying Tiger Copenhagen, датская сеть супермаркетов, объявила об отзыве пластилина Light Clay 5 mix, номера продуктов 3036547 и 3014809. Отзыв распространяется на все партии продукции.

Этот пластилин продавалась как в магазинах сети, так и онлайн с января 2019 года по январь 2023 года, сообщает iltalehti.fi.

Потребители должны немедленно прекратить использование продукта. Кроме того, его необходимо хранить в недоступном для детей месте. Товар можно вернуть в магазины Flying Tiger.

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