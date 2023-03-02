V Spa объявил в социальных сетях, что закроет свои двери на некоторое время: «В воде душевой комнаты была обнаружена Legionella pneumophila». Посетители говорят, что после спа-отпуска им стало очень плохо, и что все школьные каникулы были испорчены.
«Весь день провели в ЭМО!»: В популярном эстонском спа-центре обнаружена опасная бактерия
«Для V Spa безопасность гостей имеет первостепенное значение. В сотрудничестве с Департаментом здравоохранения мы сообщаем, что V Spa закрыт с сегодняшнего дня из-за обнаружения Legionella pneumophila в воде душевой комнаты»,– написала компания V Spa в Facebook, направив людей прочитать больше об этой опасной бактерии на странице Департамента здравоохранения. Они обещают сделать все возможное, чтобы вновь открыть спа-центр.
Люди, посещавшие спа-центр, крайне раздражены и делятся своими впечатлениями на странице V Spa в Facebook. Большинство из них пишут, что вся их семья сильно заболела сразу после посещения данного заведения. «Мы ездили на прошлой неделе и получили полный набор: невозможность работать, рвота, расстройство желудка у детей, а еще мы провели целый день в ЭМО. Спасибо, V Spa!»,– комментирует отец семейства, намекая на то, что спа-центр посещали во время школьных каникул детей.
«У нашего двухлетнего ребенка началась рвота во время завтрака в субботу. В тот же день у трехлетнего ребенка поднялась температура до 38,9, и его тоже рвало. Меня тоже рвало. Мы были у вас с 23 по 25.02»,– пишет другой посетитель.
«Я не знаю точно, было ли это из-за бактерий, но после посещения V Spa наша семья заболела. После таких новостей нельзя списать это на что-то другое»,– рассказала Elu24 женщина, посетившая спа-центр со своей семьей. Она признает, что в настоящее время в детских садах происходят крупные вспышки вирусов, и, возможно, болезнь вызвана не бактериями. «До этой новости уже было так много людей, которые жаловались на рвоту и жар. Мне всегда говорили, что в период всевозможных заболеваний не стоит посещать бассейны, потому что именно там болезни хорошо распространяются»,– добавляет она.
По словам женщины, ее дети были вынуждены оставаться дома больными практически все каникулы.
По данным Департамента здравоохранения, бактерия Legionella распространяется при попадании брызг воды в дыхательные пути. Legionella может колонизировать водные системы (трубы, резервуары, ирригаторы, бассейны, фонтаны и т.д.) и размножаться при температуре 25-42 градуса Цельсия при благоприятных условиях, например, при отсутствии потока воды.
Бактерия вызывает инфекционное заболевание легионеллез, симптомы которого действительно похожи на те, что описывают посетители: лихорадка, головная боль, боли в животе и мышцах, недомогание, потеря аппетита, диарея и непродуктивный кашель. Также может развиться пневмония с затрудненным дыханием. Департамент здоровья предупреждает, что течение болезни может быть тяжелым. Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 10 дней (в среднем 5-6 дней). Болезнь не передается от человека к человеку.
Мы спросили V Spa, случайно ли они обнаружили бактерии или часто берут пробы воды. Мы также спросили, как курорт планирует компенсировать школьные каникулы, которые закончились неудачно из-за болезни.
Менеджер отеля Триину Терас перенаправила нас к Геа Пуидаку, менеджеру V Spa, который не ответил нам сегодня. Терас лишь добавила, что клиенты, забронировавшие проживание, могут отменить или перенести бронирование.
Однако Пуйдаку ответила Tartu Postimees, что это была не плановая проверка, а департамент здоровья проверил места, с которыми контактировал пожилой пациент, относящийся к группе риска.
«V Spa регулярно проводит все необходимые анализы воды, и они были в норме. Мы также ежедневно отслеживаем показатели качества воды», - сказал Пуидак. Бактерии были обнаружены в воде в женской душевой, но как именно бактерии попали в воду душевой зоны спа, ему неизвестно.
Менеджер добавил, что, к счастью, все сотрудники здоровы, а специалисты по системам водоснабжения уже работают по плану. После этого орган здравоохранения возьмет новые пробы, результаты которых будут известны примерно через 10 дней. «Конечно, V Spa продолжит свою деятельность. Мы откроем курорт, как только пробы позволят нам это сделать», - пообещал Пуйдак. «V Spa - популярное место для школьных каникул, и, конечно, очень жаль, что возникла такая ситуация, но безопасность наших гостей - наш главный приоритет».