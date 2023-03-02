«Весь день провели в ЭМО!»: В популярном эстонском спа-центре обнаружена опасная бактерия

«Для V Spa безопасность гостей имеет первостепенное значение. В сотрудничестве с Департаментом здравоохранения мы сообщаем, что V Spa закрыт с сегодняшнего дня из-за обнаружения Legionella pneumophila в воде душевой комнаты»,– написала компания V Spa в Facebook, направив людей прочитать больше об этой опасной бактерии на странице Департамента здравоохранения. Они обещают сделать все возможное, чтобы вновь открыть спа-центр.

Люди, посещавшие спа-центр, крайне раздражены и делятся своими впечатлениями на странице V Spa в Facebook. Большинство из них пишут, что вся их семья сильно заболела сразу после посещения данного заведения. «Мы ездили на прошлой неделе и получили полный набор: невозможность работать, рвота, расстройство желудка у детей, а еще мы провели целый день в ЭМО. Спасибо, V Spa!»,– комментирует отец семейства, намекая на то, что спа-центр посещали во время школьных каникул детей.

«У нашего двухлетнего ребенка началась рвота во время завтрака в субботу. В тот же день у трехлетнего ребенка поднялась температура до 38,9, и его тоже рвало. Меня тоже рвало. Мы были у вас с 23 по 25.02»,– пишет другой посетитель.