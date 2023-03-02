«Я прекрасно понимаю это и обычно пристегиваюсь в самом начале пути, но в этот раз все пошло не так», - говорит министр Рийна Солман, которая забыла пристегнуться по дороге из пункта А в пункт Б.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ «Министрам разрешено делать все?»: Рийну Солман застукали в авто непристегнутой
Полиция вынесла устное предупреждение
«Министрам разрешено делать все?»: Рийну Солман застукали в авто непристегнутой
В редакции Elu24 оказался скриншот видеоролика, размещенного в социальных сетях министром государственного управления Рийной Солман. Сначала кажется, что помощник министра запечатлел интересный момент дня Солман, но зоркие глаза подписчиков заметили, что на видео также есть кадр, где министр едет на заднем сиденье автомобиля без ремня безопасности.