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ВИДЕО ⟩ «Министрам разрешено делать все?»: Рийну Солман застукали в авто непристегнутой

Полиция вынесла устное предупреждение
Мерилин Няреп
«Министрам разрешено делать все?»: Рийну Солман застукали в авто непристегнутой
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Фото: Pilt videost

«Я прекрасно понимаю это и обычно пристегиваюсь в самом начале пути, но в этот раз все пошло не так», - говорит министр Рийна Солман, которая забыла пристегнуться по дороге из пункта А в пункт Б.

В редакции Elu24 оказался скриншот видеоролика, размещенного в социальных сетях министром государственного управления Рийной Солман. Сначала кажется, что помощник министра запечатлел интересный момент дня Солман, но зоркие глаза подписчиков заметили, что на видео также есть кадр, где министр едет на заднем сиденье автомобиля без ремня безопасности.

«Действительно ли министрам разрешено делать все?»,– спрашивает бдительный гражданин, приславший сообщение в Elu24.

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