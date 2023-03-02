ВИДЕО ⟩ «Два героя подумали, что это весело!» Запись с камеры наблюдения показала, что же произошло поздним вечером перед домом жителя Вильянди

Кайдо, проживающий в вильяндиском районе Паалалинн, был неприятно удивлен, когда утром обнаружил, что в ковре во дворе появилась прожженная дыра, пишет Elu24.

«Два героя подумали, что это весело, подурачились», – говорит Кайдо, который увидел по записям с камер наблюдения на доме, что двое неизвестных зажгли небольшую петарду перед воротами его дома поздно вечером во вторник, а затем кинули ее в сторону дома и убежали.

«Там был собачий коврик, рядом с которым она стреляла», – сказал Кайдо, утром обнаруживший в нем дыру. «Утром я заметил сгоревший фейерверк, а потом увидела прожженную дыру в ковре… К счастью, он был достаточно влажным и не загорелся».

Смотри запись с камеры видеонаблюдения!

Самого Кайдо во время инцидента не было дома. «Когда мы вернулись примерно через час, мы даже ничего не заметили, потому что на улице было темно. Если бы я видел это сам, я бы сразу выбежал и задержал их», – сказал он.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск заявила, что в этом случае стоит обратиться в полицию. «Если чье-то имущество было повреждено в результате злонамеренных действий другого лица, в любом случае следует обращаться в полицию», – говорит Кейск. До сих пор в Вильяндискую полицию никто с такой проблемой не обращался.