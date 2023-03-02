Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие

Сара Фергюсон. Фото: Shutterstock

Питомцы покойной королевы проживают вместе с Фергюсон.

Она отметила, что собаки королевы – это сплошная радость, и иногда они лают в пустоту. По предположению Фергюсон, к питомцам приходит их покойная хозяйка.

Экс-невестка Елизаветы II призналась, что общение с королевой всегда было комфортным.

«Она мгновенно делала так, что ты чувствовал себя свободно», – отметила она.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. Собаки Елизаветы II также присутствовали на церемонии прощания.

После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок.