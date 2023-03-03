Инфаркт, инсульт и еще три болезни, при которых врачи запрещают есть селедку

Мы многое знаем о пользе рыбы, однако позволить себе форель и лосося хотя бы 2-3 раза в неделю могут далеко не все. Селедка считается куда более доступной, но не менее полезной рыбой: в ней есть и жиры, и витамины, и минералы. Кроме того, сельдь не накапливает ртуть и тяжелые металлы.

Несмотря на это, есть селедку можно далеко не всем. Разберемся, какие противопоказания называют врачи и с чем селедку смешивать не стоит.

Лучше есть свежей

Самая полезная сельдь - свежая. В ней много питательных веществ: легко усваиваемый белок, витамины A, D, E и K, железо, цинк, йод и омега-3. А вот с соленой селедкой все не так просто - в ней слишком много натрия. Наш рацион обычно и так изобилует солью, что не лучшим образом отражается на здоровье почек и сердечно-сосудистой системы. Впрочем, совсем без соли наш организм тоже не может. Поэтому если противопоказаний нет, можно позволять себе время от времени полакомиться соленой рыбкой.

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