Ясновидящая назвала 12 дней весны 2023-го, когда жизнь может кардинально измениться

Какие сакральные даты ждут нас в апреле 2023-го

1 апреля. В День смеха будет благосклонен Юпитер — планета, помогающая людям находить силы и желание развиваться. Если считаете себя решительным человеком, то заметите внутри изменения, потому что именно в эту дату случится прыжок Духа.

20 апреля состоится солнечное затмение – 2023. Значит, запустится и мощнейший энергетический заряд. Если хотите изменить жизнь, успейте воспользоваться моментом. Но постарайтесь обойтись без импульсивных и необдуманных решений. Лучшего всего ещё раз подумать о целях и перепроверить планы. Об этом таролог рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

21 апреля. Пугающая для многих дата, ведь именно в этот день и до 15 мая Меркурий начнёт ретроградить. Как и всегда, запустив «бумеранг кармы» - на вас обрушатся последствия решений и поступков из прошлого. Лучшим решением на этот день станет проанализировать прожитое и вынести для себя определённые выводы. И очень внимательно относиться 21 апреля к документам.

22 апреля состоится Акшая Тритья. Обычно эзотерики отмечают этот день как удачный, но в 2023 году он выпал в коридоре затмений, да ещё и с ретроградным Меркурием в придачу. Ясновидящая уверена: начинать всё новое и рисковать в бизнесе нельзя.

Важные эзотерические дни в мае 2023-го