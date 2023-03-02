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Пара эстонских актеров дала дочери очень необычное имя

Limon.ee
Пара эстонских актеров дала дочери очень необычное имя
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Прием президента Керсти Кальюлайд в Розовом саду по случаю Дня восстановления независимости. Лаура Калле и Прийт Выйгемаст.
Прием президента Керсти Кальюлайд в Розовом саду по случаю Дня восстановления независимости. Лаура Калле и Прийт Выйгемаст. Фото: Raul Mee

Прийт Выйгемаст и Лаура Калле, которые год назад стали родителями дочери, рассказали, что дали малышке очень необычное имя, пишет Elu24.

В феврале прошлого года стало известно, что у актерской пары Прийта Выйгемаста и Лауры Калле родилась дочь.

В интервью изданию Anne & Stiili Выйгемаст и Калле рассказали, что девочку назвали Лууле Эллен. «Думаю, мы были последними, кто понял, что мы уже знали друг друга раньше», – сказала Калле в интервью, рассказывая о своих отношениях с Выйгемаст.

Выйгемаст и Калле впервые появились на публике как пара осенью 2020 года, когда они посетили премьеру отечественного художественного фильма О2.

Премьера фильма О2. Прийт Выйгемаст и Лаура Калле.
Премьера фильма О2. Прийт Выйгемаст и Лаура Калле. Фото: Postimees

В 2019 году Выйгемаст и Калле сыграли главные роли в мюзикле Once, сыграв пару влюбленных.

Во время постановки мюзикла завязалась дружба, а затем закрутился и роман актеров.

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