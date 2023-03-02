Прийт Выйгемаст и Лаура Калле, которые год назад стали родителями дочери, рассказали, что дали малышке очень необычное имя, пишет Elu24.
Пара эстонских актеров дала дочери очень необычное имя
Пара эстонских актеров дала дочери очень необычное имя
В феврале прошлого года стало известно, что у актерской пары Прийта Выйгемаста и Лауры Калле родилась дочь.
В интервью изданию Anne & Stiili Выйгемаст и Калле рассказали, что девочку назвали Лууле Эллен. «Думаю, мы были последними, кто понял, что мы уже знали друг друга раньше», – сказала Калле в интервью, рассказывая о своих отношениях с Выйгемаст.
Выйгемаст и Калле впервые появились на публике как пара осенью 2020 года, когда они посетили премьеру отечественного художественного фильма О2.
В 2019 году Выйгемаст и Калле сыграли главные роли в мюзикле Once, сыграв пару влюбленных.
Во время постановки мюзикла завязалась дружба, а затем закрутился и роман актеров.