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Порно из спа-центра, где на заднем плане слышны детские голоса, шокировало общественность

Инна-Катрин Хейн
Порно из спа-центра, где на заднем плане слышны детские голоса, шокировало общественность
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Спа. Фото иллюстративное фото
Спа. Фото иллюстративное фото Фото: Stock Content/Shutterstock

Журналисты из финской газеты Iltalehti обнаружили, что международный порносайт, название которого они не уточнили, опубликовал порнографическое видео, снятое год назад в спа-центре Scandic Eden в Нокиа.

На видео двое молодых людей и оператор под покровом ночи приезжают в отель Scandic Eden на машине в темноте. Зима. «Пойдем искупаемся», - говорит один из мужчин.

Первые несколько минут проходят в спа-центре, как обычно. Мужчины плавают, спускаются с водной горки и пьют освежающие напитки. Они также целуются у открытого бассейна. Затем мужчины идут в туалет в раздевалку, и оператор снимает, как один из них занимается оральным сексом с другим, пишет Elu24.

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