Порно из спа-центра, где на заднем плане слышны детские голоса, шокировало общественность

На видео двое молодых людей и оператор под покровом ночи приезжают в отель Scandic Eden на машине в темноте. Зима. «Пойдем искупаемся», - говорит один из мужчин.

Первые несколько минут проходят в спа-центре, как обычно. Мужчины плавают, спускаются с водной горки и пьют освежающие напитки. Они также целуются у открытого бассейна. Затем мужчины идут в туалет в раздевалку, и оператор снимает, как один из них занимается оральным сексом с другим, пишет Elu24.