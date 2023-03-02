Журналисты из финской газеты Iltalehti обнаружили, что международный порносайт, название которого они не уточнили, опубликовал порнографическое видео, снятое год назад в спа-центре Scandic Eden в Нокиа.
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Порно из спа-центра, где на заднем плане слышны детские голоса, шокировало общественность
Порно из спа-центра, где на заднем плане слышны детские голоса, шокировало общественность
На видео двое молодых людей и оператор под покровом ночи приезжают в отель Scandic Eden на машине в темноте. Зима. «Пойдем искупаемся», - говорит один из мужчин.