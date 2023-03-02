В среду вечером эстонский музыкант Тоомас Уйбо обратился за помощью в социальных сетях, так как не мог вернуться на родину из-за просроченного паспорта, пишет Elu24.
Как такое могло случиться? Эстонский музыкант не мог вернуться домой из Малаги, но, к счастью, ему помогли
«Я нахожусь в Малаге, и когда я регистрировался на обратный рейс, оказалось, что я взял с собой просроченный паспорт. По приезде сюда никаких документов нигде не спрашивали, поэтому я и не заметил», – написал музыкант Тоомас Уйбо в своем аккаунте в Facebook.
Уйбо спросил, знает ли кто-нибудь кого-нибудь, кто планирует лететь из Эстонии в Малагу и может взять с собой документ. «Если вы знаете кого-то, кто едет в Малагу сегодня или завтра, я бы организовал передачу моего действующего паспорта этому человеку», – обратился музыкант за помощью к неравнодушным.
«Это был бы самый быстрый способ вернуться домой. Будьте так добры и дайте мне знать!»
Через несколько часов музыкант сообщил, что проблема решена.
«Паспорт будет в Малаге завтра к обеду. Очень, очень благодарен всем за беспокойство. Мне даже прислали фотографии из дома, и там действительно голубое небо!» – обрадовался он поздно вечером в среду.