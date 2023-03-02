Как такое могло случиться? Эстонский музыкант не мог вернуться домой из Малаги, но, к счастью, ему помогли

«Я нахожусь в Малаге, и когда я регистрировался на обратный рейс, оказалось, что я взял с собой просроченный паспорт. По приезде сюда никаких документов нигде не спрашивали, поэтому я и не заметил», – написал музыкант Тоомас Уйбо в своем аккаунте в Facebook.

Уйбо спросил, знает ли кто-нибудь кого-нибудь, кто планирует лететь из Эстонии в Малагу и может взять с собой документ. «Если вы знаете кого-то, кто едет в Малагу сегодня или завтра, я бы организовал передачу моего действующего паспорта этому человеку», – обратился музыкант за помощью к неравнодушным.

«Это был бы самый быстрый способ вернуться домой. Будьте так добры и дайте мне знать!»

Через несколько часов музыкант сообщил, что проблема решена.