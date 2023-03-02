Кармические изменения приходят в нашу жизнь с 24 марта 2023 года — Плутон (планета трансформации) заходит в знак Водолея. Астролог Юлия Лифанова сделала эксклюзивный прогноз для каждого знака Зодиака, а также объяснила, как «оседлать» эти трансформации, пока они не взяли шефство над вашей жизнью.
Плутон в Водолее с марта 2023: прогноз для всех знаков Зодиака на ближайшие 20 лет
С 24 марта 2023 года жизнь всех нас кардинально меняется, так как впервые за 15 лет планета трансформации Плутон меняет знак. В астрологии именно он отвечает за смену трендов в поколениях, а в натальной карте каждого отдельного человека управляет процессом трансформации одной из сфер жизни, пишет wday.ru.
В этот раз Плутон выходит из Козерога, где был с 2008 года и заходит в Водолея до 2043 года, делая основной акцент в трансформации общественной идеологии, сознания народных масс и сферы высоких технологий. Последний раз Плутон был в Водолее с 1778 по 1796, что привело к возникновению США, Великой Французской революции и началу походов Наполеона Бонапарта.
«Плутон уничтожает в нашей жизни то, что уничтожает нас. Подумайте, что вам сейчас мешает полноценно почувствовать себя счастливым? Поздравляю, именно на этом будет акцент ближайшие годы», - говорит астролог.
В астрологии считается, что Плутон в Водолее полностью трансформирует сознание людей, делая их более свободными, а также открывая глаза на догмы, которые уже устарели и требуют перемен ради дальнейшего существования системы.
Многие считают знак Водолей созвездием революционеров, но на самом деле высшее проявление Водолея - это разрушение старого ради созидания нового. Ни один Водолей не разрушает ничего, не беря за это ответственности. Поэтому закон Водолея гласит, что сначала необходимо втиснуться в рамки, чтобы познать их и выйти за их пределы. С марта 2023 года Плутон в Водолее будет давать всем нам увеличение силы воли, отваги, а также способствовать расширению мировоззрения.
За период с 2023 года по 2043 год Плутон серьезно изменит мировой порядок, а также заставит все человечество поработать ради роста информационных технологий.
Для отдельного человека Водолей обозначает мечты, долгоиграющие планы, а также друзей и сообщества по интересам. С марта 2023 года в жизнь каждого могут буквально ворваться новые идеологии, идеи, люди - словно захочется вдохнуть в свою жизнь глобальную трансформацию. В натальной карте каждого человека дом, в который попадает Водолей, считается двигателем прогресса карты. Поэтому Плутон в этом Водолейском доме будет заставлять каждого человека «пахать» в этой сфере, полностью подчиняя себе остальные секторы карты.
Например, если Плутон заходит в сектор карьеры (как это будет у Тельцов), то всем представителям этого знака придется переделать свою жизнь ради того, чтобы мощно вырасти в карьерном плане. Все силы Тельцов будут направлены на обслуживание профессии, а остальные секторы натальной карты просто подчинятся этой энергии.
Прогноз для всех знаков Зодиака
Овен
Плутон будет менять ваш сектор друзей: вокруг вас появится больше власть имущих и влиятельных людей. Вероятно, ваши силы будут тратиться на возрастающую социальную активность: с 2023 по 2043 вы будете заниматься публичными выступлениями, начнете активно вести социальные сети, марафоны, чаты, у вас вырастет коммуникация в интернете в разы именно потому, что это станет вашей работой. Кроме того, Плутон полностью поменяет ваши мечты, то, что было для вас заманчивым и интересным годы назад, теперь будет казаться вам чужим, устаревшим. Ваши представления об успехе станут другими: вы словно помолодеете, уйдете в информационные технологии и вообще за 20 лет превратитесь в мастера работы с комьюнити любой направленности.
Телец
Плутон будет полностью менять вашу карьеру, он встанет на ваш сектор статуса, делая вас очень влиятельным в глазах других людей. Вы можете занять серьезный государственный пост, получить ценное общественное звание, либо вообще полностью пересмотреть свою профессию. Плутон может заставить вас изменить вектор направления вашей жизни - вы можете заинтересоваться социальными проектами, интернет-технологиями, возглавить компанию по работе в соцсетях, с блогерами или киноиндустрией. Также за этот период вы можете поменять мнение об авторитетах: те люди, идеи или устои, которые вели вас последние 15 лет, просто не будут иметь смысла. Вы поймете, что понятие успеха у вас меняется, а вместе с этим меняется и цель вашей жизни.
Близнецы
Вам очень везет, потому что Плутон будет целые 20 лет делать аспект трин к вашему Солнцу, давая вам небывалый рост, а также возможности реализовать себя в науке, технологиях, СМИ, инжениринге, социальной сфере, а также в сфере изучения неврологии, психики и эзотерики. Подобный успех бывает один раз в жизни, поэтому вам просто необходимо оказаться в нужное время в нужном месте. Плутон зайдет в ваш сектор образования, иностранных путешествий и работы в международной сфере: вы можете пойти учиться на новую профессию, переехать в другую страну, либо пойдете работать в крупную международную корпорацию. Ваш успех лежит через работу с иностранцами, либо в содружестве с ними, поэтому начинайте учить новый язык, осваивайте новую смежную профессию и готовьтесь к серьезному прыжку. Важно то, что Плутон будет также менять ваше мировоззрение - это может случиться резко, из-за какого-то конкретного события. Например, вы можете внезапно сменить религию, пересмотреть свои взгляды на то, во что вы верите. Главный вопрос этого двадцатилетия, что есть мои идеалы?
Рак
Плутон заходит в ваш сектор кризиса, психических установок, привычек и страхов - традиционно именно этот дом находится под управлением Плутона. Это значит, что вы полностью поменяете свои привычки, скорее всего избавитесь от пагубной зависимости (если она есть), поменяете отношение к деньгам и полностью пересмотрите собственные установки. Плутон принесет нагрузку в рамках совместных финансов семьи: вы можете взять кредит на 20 лет (например, для покупки дачи), либо будете работать ради создания серьезного наследства для ваших детей. Кроме того, Плутон поменяет ваше отношение к страхам - вы столкнетесь с тем, что увидите, насколько страхи управляют вами, а, увидев их, легко избавитесь и сможете двигаться дальше.
Лев
Плутон заходит на 20 лет в ваш сектор брака, семейных отношений, а также юридических договоренностей и отношений. Это значит, что с марта 2023 года в вашу жизнь могут прийти очень влиятельные люди: это может быть как отдельно взятый мужчина (наделенный властью и статусом), так и клиенты/коллеги по работе, которые будут довольно известны и очень успешны. Если ваш брак находится в стадии кризиса, то Плутон может принести развод: поймите, что Плутон уничтожает в нашей жизни то, что медленно уничтожает вас. Поэтому если вы находитесь в браке с нарциссом, абьюзером или просто страдаете в отношениях, то с марта 2023 года ситуация начнет кардинально меняться. Для одиноких Львов Плутон принесет проработку в восприятие отношений, а также в период с 2023 по 2043 вас ждет заключение брака.
Дева
Плутону предстоит полностью поменять ваше отношение к своему быту, ежедневной рутине и работе. Он заходит в ваш сектор долга, обязанностей и здоровья, поэтому в течение 20 лет вы будете полностью менять свои пищевые привычки и режим - придется заниматься спортом, стать фанатом правильного питания и здорового образа жизни. На самом деле масштабная задумка Плутона в том, чтобы поменять вашу работу и то, чем вы занимаетесь ежедневно. Например, вы можете как сменить профессию, так и полностью стать фрилансером или открыть собственный бизнес. Плутон всегда дает большую трату энергии по сектору, в котором он стоит: ждите увеличение бытовых нагрузок (например, если вы строите дом, переезжаете на новое место жительства, обзаводитесь фермой или каким-то хозяйством). Также вы будете активно нанимать новых людей и помощников, а с точки зрения быта решитесь сделать свою жизнь удобнее, технологичнее и проще.
Весы
Как и всем воздушным знакам, Плутон готовит вам подарки: между ним и вашим Солцнем в натальной карте будет стоять аспект трин. Это помощь, поддержка и буквальный «пинок» Вселенной для вашего роста. Если у многих знаков это будет в формате кризиса, то в вашем случае планета будет менять ваше восприятие темы счастья. То, что раньше вы считали обыденностью, может стать для вас источником невероятной жизненной силы. Плутон начинает прорабатывать ваш сектор детей и собственного бизнеса: у вас может увеличится нагрузка, связанная с ребенком (например, потому что он родится), а кроме того вы решитесь создать личный проект. Вообще данный сектор в вашей карте отвечает за любовь к себе и за тему радости, счастья и полноты жизни, то есть за следующие 20 лет вы полностью измените отношение к этому. Например, вы поймете, что ваша любовь к себе влияет на все сферы вашей жизни, поэтому вам предстоит серьезно познать своего внутреннего ребенка. Вас ждет занятие новым хобби, творчеством, спортом в новом кругу людей, а также из-за этого у вас может появится новая любовная связь.
Скорпион
С марта 2023 года Плутон начинает прорабатывать ваш вопрос с жильем, недвижимостью и семейными ценностями: за ближайшие годы вы можете начать строительство дома, переехать в другую страну и в целом вам придется много внимания уделять своим близким. Такое бывает, когда женщина выходит замуж, рожает детей, и домашняя обстановка меняет ее, а становление через материнство может сменить кругозор, мечты и планы на жизнь. Вообще Водолей находится в вашем секторе фундамента личности, и вы почувствуете, что он меняется. Догмы ваших родителей устарели и самое время создать собственную структуру и вырастить стержень внутри себя. Плутон даст серьезное взросление через потерю фундамента, корней, в символичном смысле разумеется. Например, вы мигрируете в другую страну и там будете сами «создавать» семью вокруг себя. Либо придется продать старую квартиру, поменять отношения с мамой/папой и понять, насколько вы устойчивы как самостоятельная единица.
Стрелец
Плутон начинает проработку ваших отношений с братьями, сестрами, а также может принести возрастание интереса к обучению, поездкам и даже преподаванию. За ближайшие 20 лет вы точно переедете, освоите важный новый навык (иностранный язык, астрология, программирование), а также вам придется взять масштабную ответственность за родственников: например, ваши родные будут нуждаться в вашей финансовой или иной помощи. Плутон принесет вам резкую смену ежедневных маршрутов - у вас будет другой транспорт, дороги и документы, которые вы используете ежедневно. Вы можете за этот период несколько раз сменить школу, преподавателей или придется несколько раз менять паспорта, виды на жительство и дипломы. Скучать точно не придется: у вас увеличится количество людей в окружении, так как вы станете невероятно общительнее из-за новых обстоятельств.
Козерог
Плутон заходит в ваш сектор ценностей, финансов и самооценки: ближайшие 20 лет полностью поменяют то, что для вас важно и дорого. Вы даже смените свое отношение к доходам и тратам - ранее купленные вещи будут казаться вам пустышкой, так как захочется стать более прогрессивнее и делать вложения, которые могут вас продвинуть вперед (например, вместо дешевых вещей вы научитесь покупать что-то статусное, технологичное или начнете носить эко-бренды). С марта 2023 года у вас может внезапно изменится зарплата - денег может стать сильно больше, но при этом и способы заработка придется менять. Это связано с тем, что вы просто поменяете отношение к собственной энергии: если раньше вы могли работать как Папа Карло за небольшие деньги, то теперь вы поймете, что ваше здоровье и энергия намного ценнее. Плутон может принести т резкую перемену в питании - вы можете стать вегетарианцем, сесть на новый вид диеты или просто пересмотрите то, как потребляете пищу из-за проблем с желудком (если на это есть предпосылки в виде аллергий или иных проблем со здоровьем).
Водолей
Плутон заходит в ваш знак, давая вам возрастание влиятельности в глазах целого сообщества, и вы можете обрести небывалую славу, стать лидером мнения, очень популярным блогером или просто возглавить какую-то серьезную структуру. Дело в том, что лично в вашей карте Плутон отвечает за карьеру и статус, а заходя в ваш знак, делает именно вас носителем огромной власти. В связи с этим логично предположить, что с этого времени планета поменяет вашу внешность, имидж, позиционирование. Например, в марте 2023 года вы решитесь на новый стиль, смените имя, никнейм, фамилию, цвет волос, либо у вас появится важный документ, определяющий вашу личность (новый паспорт, вид на жительство, гражданство). Большие подарки Плутона всегда достигаются серьезной энергетической затратой, и вам придется поменять даже свое тело, чтобы оно могло выдержать этот напор. Ведь чтобы овладеть энергией, надо уметь ее удерживать. Поэтому вероятно, что вы можете заметить большие изменения со своим организмом. В случае проблем, переломов, внезапных операций вам стоит взять паузу и подумать, почему Вселенная хочет чтобы вы притормозили, чего вы не успели доделать, куда вы рванули без специальной подготовки?
Рыбы
Плутон начинает прорабатывать ваш сектор психики, самопознания и всего того, что вам мешает двигаться дальше. Он заходит на ближайшие 20 лет в ваш сектор миграции, дальних земель и бессознательного, чтобы разобраться с вашим прошлым. Например, вы можете мигрировать в другую страну и через это событие сможете навсегда распрощаться со своим прошлым. Также Плутон может подарить вам проект в социальных сетях, возрастающую славу и влиятельность в Интернете. Будьте готовы, что вокруг вас может вырасти целое комьюнити, которое будет нуждаться в вашем внимании и советах. Также этот же сектор отвечает за милосердие и благотворительность, то есть вы можете серьезно заняться темой помощи другим людям, вероятно, организуете собственный фонд и начнете помогать тем, кто в этом нуждается. В любом случае Плутон принесет вам большой интерес к теме психологии - вы можете получить образование онлайн.