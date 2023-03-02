Плутон в Водолее с марта 2023: прогноз для всех знаков Зодиака на ближайшие 20 лет

Плутону предстоит полностью поменять ваше отношение к своему быту, ежедневной рутине и работе. Он заходит в ваш сектор долга, обязанностей и здоровья, поэтому в течение 20 лет вы будете полностью менять свои пищевые привычки и режим - придется заниматься спортом, стать фанатом правильного питания и здорового образа жизни. На самом деле масштабная задумка Плутона в том, чтобы поменять вашу работу и то, чем вы занимаетесь ежедневно. Например, вы можете как сменить профессию, так и полностью стать фрилансером или открыть собственный бизнес. Плутон всегда дает большую трату энергии по сектору, в котором он стоит: ждите увеличение бытовых нагрузок (например, если вы строите дом, переезжаете на новое место жительства, обзаводитесь фермой или каким-то хозяйством). Также вы будете активно нанимать новых людей и помощников, а с точки зрения быта решитесь сделать свою жизнь удобнее, технологичнее и проще.

Как и всем воздушным знакам, Плутон готовит вам подарки: между ним и вашим Солцнем в натальной карте будет стоять аспект трин. Это помощь, поддержка и буквальный «пинок» Вселенной для вашего роста. Если у многих знаков это будет в формате кризиса, то в вашем случае планета будет менять ваше восприятие темы счастья. То, что раньше вы считали обыденностью, может стать для вас источником невероятной жизненной силы. Плутон начинает прорабатывать ваш сектор детей и собственного бизнеса: у вас может увеличится нагрузка, связанная с ребенком (например, потому что он родится), а кроме того вы решитесь создать личный проект. Вообще данный сектор в вашей карте отвечает за любовь к себе и за тему радости, счастья и полноты жизни, то есть за следующие 20 лет вы полностью измените отношение к этому. Например, вы поймете, что ваша любовь к себе влияет на все сферы вашей жизни, поэтому вам предстоит серьезно познать своего внутреннего ребенка. Вас ждет занятие новым хобби, творчеством, спортом в новом кругу людей, а также из-за этого у вас может появится новая любовная связь.