У Андрея Данилко (Верка Сердючка) диагностирована тяжелая форма ларингита. Менеджмент певца по предписанию врачей сдвигает европейский тур на два месяца вперед.
В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ ⟩ Концерт Верки Сердючки в Таллинне переносится
«У Андрея Данилко на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель», – поделились подробностями о самочувствие артиста его помощники.
Организаторы концерта сообщают, что до 3 марта будет объявлена новая дата, когда состоится концерт Верки Сердючки & Band на сцене концертного зала Alexela в Таллинне. Все билеты будут действительны на новую дату. Обменивать их на новые нет необходимости.
«Мы приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с переносом, и просим сохранить билеты, чтобы насладится в полной мере шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года!» – обратились к таллиннским поклонникам Верки Сердючки организаторы концерта.
Если новая дата вам не подходит, то вы можете сдать билет, прислав запрос с данными на info@piletilevi.ee до 20 марта включительно.