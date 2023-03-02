В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ ⟩ Концерт Верки Сердючки в Таллинне переносится

«У Андрея Данилко на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель», – поделились подробностями о самочувствие артиста его помощники.

Организаторы концерта сообщают, что до 3 марта будет объявлена новая дата, когда состоится концерт Верки Сердючки & Band на сцене концертного зала Alexela в Таллинне. Все билеты будут действительны на новую дату. Обменивать их на новые нет необходимости.

«Мы приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с переносом, и просим сохранить билеты, чтобы насладится в полной мере шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года!» – обратились к таллиннским поклонникам Верки Сердючки организаторы концерта.