Концерт Верки Сердючки в Таллинне: стала известна новая дата

Напомним, концерт должен был пройти в Таллинне уже в это воскресенье, 5 марта. Однако, у Андрея Данилко была диагностирована тяжелая форма ларингита. Менеджмент певца по предписанию врачей сдвинул европейский тур на два месяца вперед.

«У Андрея Данилко на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель», – поделились подробностями о самочувствие артиста его помощники.

Организаторы концерта сообщают, что концерт Верки Сердючки & Band пройдет 19 мая на сцене концертного зала Alexela в Таллинне. Все билеты действительны на новую дату. Обменивать их на новые нет необходимости.

Если новая дата вам не подходит, вы можете сдать билет, прислав запрос с данными на адрес info@piletilevi.ee до 20 марта включительно.

«Мы приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с переносом, и просим сохранить билеты, чтобы насладится в полной мере шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года!» – обратились к таллиннским поклонникам Верки Сердючки организаторы концерта.