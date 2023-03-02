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«Сами были детьми»: Милла Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад

Limon.ee
«Сами были детьми»: Милла Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
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Милла Йовович.
Милла Йовович. Фото: DGP/IS/MPI/Capital Pictures

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 1 марта разместила в Instagram архивное фото, на котором запечатлена вместе со своим нынешним мужем, британским режиссером Полом Андерсоном, пишет Гордон.

Актриса отметила, что снимок был сделан в 2003 году, за шесть лет до их свадьбы.

«Я и мой муж, когда мы сами были детьми! Трудно поверить, что этой фотографии уже 20 лет! Это невероятно, когда в моей жизни уже столько лет есть партнер, который прошел со мной через столько всего и до сих пор смотрит на меня так же, как и когда мы впервые встретились», – подписала она фото.

Андерсон – третий муж Йовович. Они поженились в августе 2009 года. Пара воспитывает троих дочерей: Эву Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).

Первый брак Йовович продлился два месяца. На момент регистрации отношений ей было 16 лет, а ее партнеру – американскому актеру Шону Эндрюсу – 21 год.

Вторым мужем актрисы стал французский режиссер Люк Бессон. Они расстались в 1999 году после двух лет брака.

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