«Сами были детьми»: Милла Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад

«Я и мой муж, когда мы сами были детьми! Трудно поверить, что этой фотографии уже 20 лет! Это невероятно, когда в моей жизни уже столько лет есть партнер, который прошел со мной через столько всего и до сих пор смотрит на меня так же, как и когда мы впервые встретились», – подписала она фото.