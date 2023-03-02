КАКОЙ-ТО УЖАС! ⟩ Мужчину задержали с «мясным» чемоданом в аэропорту и подозревают в каннибализме

Содержимое его багажа, которое, как опасаются детективы, могло быть человеческим, в настоящее время анализируется в специализированной лаборатории. Голландская полиция подтвердила, что Лопес стал жертвой «серьезного насильственного преступления». Португальская пресса сообщила, что следователи подозревают, что убийца совершил каннибализм.

Подозреваемый, задержанный в аэропорту Лиссабона, совершал остановку и собирался сесть на рейс, направляющийся в Белу-Оризонти на его родину в Бразилию. Сейчас он находится под арестом полиции в больнице Санта-Мария в португальской столице, и ожидается, что ему грозит экстрадиция в Голландию.

Представитель Пограничной и иммиграционной службы Португалии заявил: «26-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в Нидерландах, был арестован в понедельник в аэропорту Лиссабона. На нем была одежда с пятнами крови, и у него был пакет с кусками мяса. Его задержали на пограничном контроле в аэропорту после того, как власти заподозрили законность предъявленного им итальянского удостоверения личности. Первоначально его задержали по подозрению в том, что он путешествовал по поддельным документам, прежде чем впоследствии выяснилось, что он подозревается в совершении убийства в Нидерландах накануне. Жертва убийства была найдена мертвой в доме, который он делил с родственниками, включая его мать и двух сестер.

Представитель голландской полиции заявил: «В понедельник днем ​​25-летний мужчина был арестован в аэропорту Лиссабона в сотрудничестве с португальскими властями и Королевским управлением Нидерландов Marechaussee. Мужчину подозревают в причастности к смерти 21-летнего мужчины, который был найден в доме на улице Вегасстраат в Северном Амстердаме вечером в воскресенье, 26 февраля».

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