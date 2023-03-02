Таллиннская поэтесса представит новую книгу в свой день рождения: тем, кто родился в эту же дату – вход бесплатный

Творческий вечер Олеся Балакирева запланировала на свой день рождения, а тех, кто родился с ней в один день, ждут бесплатно. При входе достаточно показать документ с датой рождения. Также билеты на моноспектакль поэтесса подарила пенсионерам из центра «Кая», которые тоже отмечают день рождения в марте.

«Я буду читать стихи под музыку современных композиторов. Один из них Дмитрий Пийбе», – говорит Олеся Балакирева.

В свое творчество поэтесса вкладывает всю свою жизнь: радость, боль, слезы, обиды, предательство.

«Самое сложное в жизни – простить предательство, ложь, обман, боль... Простить так, чтобы душа заскрипела от чистоты как тело после бани! – признается Олеся Балакирева. Переживать жизненные сложности ей всегда помогало творчество, сострадание к людям и безоговорочная вера в настоящую любовь.

«Вихрь глубоких чувств зритель почувствует с первых нот, с первых моих слов. Превращайте свою боль в искусство, – советует поэтесса. – И вы выйдете на новый уровень жизни!».