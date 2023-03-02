64-летняя Мадонна встречается с 29-летним боксером

В феврале в Сети появилось их совместное фото. По словам друзей Мадонны, Поппер является тренером ее детей.

Артистка делилась фотографией с Джошем, но потом удалила снимки, а вот в аккаунте Поппера есть кадры, где он позирует рядом со знаменитостью, которая на одном из снимков прижалась к его плечу.

В краткой биографии на сайте тренажерного зала Bredwinner Джош Поппер описывается как «спортсмен на протяжении всей жизни и постоянный тренер». Он также пробует себя на телевидении. Спортсмен появился в последнем сезоне сериала «Летний дом», в котором рассказывается о группе из девяти молодых привлекательных друзей, живущих в летнем доме в Монтауке в Ист-Хэмптоне.