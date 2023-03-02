В Швейцарии загадочно умерла акушерка, принимавшая роды у любовницы Путина

В Швейцарии при загадочных обстоятельствах внезапно скончалась врач, который принимала роды у вероятной любовницы русского диктатора Путина – бывшей гимнастки Алины Кабаевой. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

Гражданка Швейцарии врач Наталья Тибо-Кондратьева (уроженка СССР) возглавляла медицинскую бригаду во время рождения предполагаемых детей Владимира Путина с его 39-летней любовницей-гимнасткой Алиной Кабаевой.

63-летняя Наталья внезапно скончалась в Швейцарии 24 февраля 2023 года − за четыре дня до того, как ее роль в жизни диктатора была обнародована на в расследовании журналистов «Проекта». Причем ее тело было спешно отправлено в крематорий – буквально 25 февраля.

К слову, на фотографии, сделанной на Красной площади 9 мая 2019 года, Тибо сфотографировалась с двумя другими швейцарскими медиками (неонатолог Петра Екатерина Мария Донати-Генет и медсестра Стелла Гизелу), с которыми она якобы и принимала роды у Кабаевой.