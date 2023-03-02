63-летняя врач Наталья Тибо-Кондратьева внезапно скончалась в Швейцарии. И уже через день ее тело было спешно отправлено в крематорий, пишет glavred.info.
В Швейцарии загадочно умерла акушерка, принимавшая роды у любовницы Путина
В Швейцарии при загадочных обстоятельствах внезапно скончалась врач, который принимала роды у вероятной любовницы русского диктатора Путина – бывшей гимнастки Алины Кабаевой. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.
Гражданка Швейцарии врач Наталья Тибо-Кондратьева (уроженка СССР) возглавляла медицинскую бригаду во время рождения предполагаемых детей Владимира Путина с его 39-летней любовницей-гимнасткой Алиной Кабаевой.
63-летняя Наталья внезапно скончалась в Швейцарии 24 февраля 2023 года − за четыре дня до того, как ее роль в жизни диктатора была обнародована на в расследовании журналистов «Проекта». Причем ее тело было спешно отправлено в крематорий – буквально 25 февраля.
К слову, на фотографии, сделанной на Красной площади 9 мая 2019 года, Тибо сфотографировалась с двумя другими швейцарскими медиками (неонатолог Петра Екатерина Мария Донати-Генет и медсестра Стелла Гизелу), с которыми она якобы и принимала роды у Кабаевой.
Все трое работали в клинике Святой Анны в городе Лугано (Швейцария), где, как сообщалось, Кабаева родила еще одного ребенка − в 2015 году.