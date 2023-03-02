ФОТО ⟩ Звезда эстонских реалити-шоу познакомила всех с новым другом

Недавно Elu24 писал, что звезда реалити-шоу Сейди Воогре получила от врачей тревожный диагноз, у нее синдром поликистозных яичников. Красавица была потрясена этой новостью и всем сердцем надеется, что ей удастся найти способ облегчить болезнь.