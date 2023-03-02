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ФОТО ⟩ Звезда эстонских реалити-шоу познакомила всех с новым другом

Sten Talivee
Звезда эстонских реалити-шоу познакомила всех с новым другом
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Сейди Воогре
Сейди Воогре Фото: Kuvatõmmis Instagrammist

Звезда и блогер Сейди Воогре наслаждается зимой по полной программе. На этот раз она застветилась с новым питомцем, пишет Elu24.

Недавно Elu24 писал, что звезда реалити-шоу Сейди Воогре получила от врачей тревожный диагноз, у нее синдром поликистозных яичников. Красавица была потрясена этой новостью и всем сердцем надеется, что ей удастся найти способ облегчить болезнь.

Но, похоже, весна пришла и в сердце Сейди, и, несмотря на ухудшение здоровья, она выбралась на природу с новым другом.

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