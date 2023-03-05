Почему нельзя пить кофе с молоком: рискуете серьезно подорвать здоровье

Поэтому, если говорить о том, что полезнее: кофе с молоком или без, то для тех, кто хочет уменьшить количество кофеина в напитке - однозначно полезнее кофе с молоком.

Однако, не все так просто, и в добавлении молока в напиток есть немало минусов.

Почему нельзя пить кофе с молоком: мнение врачей

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как все сугубо индивидуально. Диетологи уверяют, что для тех, кто пытается сбросить лишние килограммы кофе с молоком - запретный напиток.

Если говорить о том, почему нельзя пить кофе с молоком, то ответ очевиден - напиток, в который добавлено молоко, как правило, содержит достаточно большое количество сахара. Кроме того, кофе с молоком предполагает наличие десерта. Следовательно, то, что изначально можно было бы назвать просто чашечкой кофе, после добавления молока превращается в достаточно сытный перекус, причем с большим содержанием тяжелых углеводов и как результат - с высокой калорийностью.

Кофе с молоком:- в чем опасность

В первую очередь, опасность этого напитка в том, что мы подсознательно не воспринимаем его как источник калорий. Где-то на подсознательном уровне мы видим в напитке всего лишь кофе, но не учитываем, что молоко, сливки, сахар и все, что мы добавили в чашку, уже давно превратило безобидную чашечку утреннего кофе в энергетическую бомбу.