После участия в мистическом шоу Мэрилин Керро делает персональные прогнозы. В соцсетях эстонская ведьма призналась, что ее экстрасенсорные способности передались дочке, которой недавно исполнилось три года, пишет «Стархит».
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро: «Дочке передался дар от меня»
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро: «Дочке передался дар от меня»
34-летняя Мэрилин Керро опубликовала кадр, на котором дочь Селин-Мари раскладывает карты таро. Похоже, ясновидящая положительно относится к увлечению малышки. «Селин передался дар от меня», - лаконично подписала публикацию участница трех сезонов шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Непонятно, Керро пошутила, или кроха действительно уже обладает какими-то способностями.
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