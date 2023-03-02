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А происхождение-то российское: в Швеции и Финляндии разгорается скандал из-за рыбных палочек

Limon.ee
А происхождение-то российское: в Швеции и Финляндии разгорается скандал из-за рыбных палочек
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Рыбные палочки на прилавке эстонского магазина. Фото иллюстративное
Рыбные палочки на прилавке эстонского магазина. Фото иллюстративное Фото: Elu24

Шведская газета провела расследование о происхождении рыбных палочек, поскольку значительная часть продукции, продаваемой в финских магазинах, изготовлена из российской рыбы. «75% самых популярных видов рыбы вылавливаются в российских водах», - сказал Хендрик фон Лоузов, директор по маркетингу компании Findus, производящей замороженные продукты.

Ежедневная газета Dagens Nyheter (DN) начала расследование происхождения рыбных палочек в Швеции после того, как газета Helsingin Sanomat (HS) сообщила, что значительная часть рыбных палочек, продаваемых в финских магазинах, сделана из российской рыбы. Ситуация в Швеции схожа с ситуацией в Финляндии. В ходе расследования DN пять крупнейших шведских розничных компаний признали, что сырье для рыбных палочек, по крайней мере частично, поступает из российских вод. Несмотря на это, компании заявили, что бойкотируют российскую продукцию.

Только шведская компания Lidl сказала, что в ее ассортименте нет российской рыбы, но вскоре изменила свое заявление, узнав, что Lidl в Финляндии уже призналась HS, что более половины ее сырья поступает из российских вод. Исправленное заявление скорректировало утверждение финской компании: большая часть рыбы поступает из России, затем перерабатывается в Китае или Южной Корее и потом уже в другие страны.

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