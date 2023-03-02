А происхождение-то российское: в Швеции и Финляндии разгорается скандал из-за рыбных палочек

Ежедневная газета Dagens Nyheter (DN) начала расследование происхождения рыбных палочек в Швеции после того, как газета Helsingin Sanomat (HS) сообщила, что значительная часть рыбных палочек, продаваемых в финских магазинах, сделана из российской рыбы. Ситуация в Швеции схожа с ситуацией в Финляндии. В ходе расследования DN пять крупнейших шведских розничных компаний признали, что сырье для рыбных палочек, по крайней мере частично, поступает из российских вод. Несмотря на это, компании заявили, что бойкотируют российскую продукцию.

Только шведская компания Lidl сказала, что в ее ассортименте нет российской рыбы, но вскоре изменила свое заявление, узнав, что Lidl в Финляндии уже призналась HS, что более половины ее сырья поступает из российских вод. Исправленное заявление скорректировало утверждение финской компании: большая часть рыбы поступает из России, затем перерабатывается в Китае или Южной Корее и потом уже в другие страны.