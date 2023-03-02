На канале TV3 состоялась презантация новой передачи о путешествиях с участием певца и музыканта Стефана Айрапетяна, который знакомит зрителей с армянским образом жизни.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Певец Стефан будет ведущим новой телепрограммы о путешествиях!
Певец Стефан будет ведущим новой телепрограммы о путешествиях!
Стефан Айрапетян уже много лет радует жителей Эстонии своими песнями, он также вышел на международную аудиторию, приняв участие в Евровидении. Обаятельный и предприимчивый молодой человек также хорошо запомнился по шоу TV3 «Певец в маске», которое он выиграл. Теперь у Стефана будет возможность вести новый цикл передач о путешествиях «Со Стефаном в Армении» на канале TV3.
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