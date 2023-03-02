ГАЛЕРЕЯ ⟩ Певец Стефан будет ведущим новой телепрограммы о путешествиях!

Стефан Айрапетян уже много лет радует жителей Эстонии своими песнями, он также вышел на международную аудиторию, приняв участие в Евровидении. Обаятельный и предприимчивый молодой человек также хорошо запомнился по шоу TV3 «Певец в маске», которое он выиграл. Теперь у Стефана будет возможность вести новый цикл передач о путешествиях «Со Стефаном в Армении» на канале TV3.

Поскольку у Стефана армянские корни и его родственники живут в Армении, он отправляется туда, чтобы познакомить эстонцев с этой замечательной страной, ее людьми и обычаями. Полностью программа, состоящая из нескольких серий, выйдет в эфир в весеннем сезоне, а пока предварительный просмотр дает зрителям представление о том, что их ждет в этом стремительном и удивительном новом телешоу.