ВИДЕО ⟩ Спотыкающиеся модели, разорванная одежда и упавшая стена: чем запомнился показ AVAVAV в Милане

Неординарный показ устроил люксовый бренд AVAVAV в Милане.

В ходе дефиле модели постоянно спотыкались на подиуме, с них слетала одежда и рассыпались бусы. На моделях постоянно рвалась одежда, падали штаны, майки, рукава и очки. Какие-то фрагменты одежды отрывались сами, но в каких-то случаях моделям помогали члены команды, дергавшие за специально пришитые к нарядам нити ради того, чтобы образ распался на составляющие.

После того как дизайнер модного дома Беате Карлссон вышла на поклон, за ее спиной упала стена, обнажив закулисное пространство мира моды.

Изначально сложилось впечатление, будто показ AVAVAV сразу пошел не по плану, но в итоге оказалось, что весь этот хаос стал частью хорошо продуманного перфоманса.

Так, в 2021 году Беате Карлссон представила публике гигантские сапоги, сделанные из отходов других модных домов, ради того, чтобы актуализировать экологическую тему. Свою коллекцию Осень-Зима 2023 Беате назвала «Подделывай, пока не сломаешь», исследуя в ней тему роскоши и грани между искусством и бесполезным эпатажем.

Карлссон заявила, что хотела обнажить страх перед тем, что дорогая брендовая одежда не будет качественной, и в этом дефиле весь «ужас» модного мира вышел на поверхность – одежда рвется прямо на моделях, и падают декорации.