Выжигают радиацией: врач раскрыл, как лечат больную раком Анастасию Заворотнюк

СМИ сообщают, что медики назначили онкобольной кинозвезде Анастасии Заворотнюк новое лечение. Ранее стало известно, что актрису выписали из клиники в конце февраля, ее забрал домой супруг, фигурист Петр Чернышев.

Как пояснил врач-диагност Андрей Звонков, сам факт того, что Анастасию отправили домой, это хороший знак. Лечение 51-летней пациентки до прибытия в клинику было традиционным – после оперативного вмешательства и удаления опухоли ей назначили лучевую и химиотерапию.

Однако на протяжении последних пяти месяцев Заворотнюк лечили посредством интраоперационной баллонной электронной брахитерапией, а назначал и контролировал процедуры знаменитый нейрохирург, новатор Алексей Кривошапкин.

Как пояснил Звонков, опухоль, которая диагностировалась у Заворотнюк, была крайне тяжелой и не поддающейся химиотерапии.

«Если Алексею Кривошапкину удалось реально Анастасию спасти и пять лет она проживет без рецидива — слава Богу!» – цитирует диагноста «Вечерняя Москва».

Сейчас, считает Звонков, врачам надо добраться до очага заболевания с минимальными повреждениями для мозга. Вероятно, это будет сделано через сосуд.

Такой способ позволяется выжигать оставшиеся не вырезанными раковые клетки, причем важно не подвергнуть облучению весь организм.