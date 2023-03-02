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Выжигают радиацией: врач раскрыл, как лечат больную раком Анастасию Заворотнюк

Limon.ee
Выжигают радиацией: врач раскрыл, как лечат больную раком Анастасию Заворотнюк
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Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк Фото: Photo ITAR-TASS

Врачи пояснили, в чем заключается новая методика, пишет Topnews.

СМИ сообщают, что медики назначили онкобольной кинозвезде Анастасии Заворотнюк новое лечение. Ранее стало известно, что актрису выписали из клиники в конце февраля, ее забрал домой супруг, фигурист Петр Чернышев.

Как пояснил врач-диагност Андрей Звонков, сам факт того, что Анастасию отправили домой, это хороший знак. Лечение 51-летней пациентки до прибытия в клинику было традиционным – после оперативного вмешательства и удаления опухоли ей назначили лучевую и химиотерапию.

Однако на протяжении последних пяти месяцев Заворотнюк лечили посредством интраоперационной баллонной электронной брахитерапией, а назначал и контролировал процедуры знаменитый нейрохирург, новатор Алексей Кривошапкин.

Как пояснил Звонков, опухоль, которая диагностировалась у Заворотнюк, была крайне тяжелой и не поддающейся химиотерапии.

«Если Алексею Кривошапкину удалось реально Анастасию спасти и пять лет она проживет без рецидива — слава Богу!» – цитирует диагноста «Вечерняя Москва».

Сейчас, считает Звонков, врачам надо добраться до очага заболевания с минимальными повреждениями для мозга. Вероятно, это будет сделано через сосуд.

Такой способ позволяется выжигать оставшиеся не вырезанными раковые клетки, причем важно не подвергнуть облучению весь организм.

«Важная задача… воздействовать «снайперски» на больные клетки, не задевая здоровых», – пояснил Звонков.

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