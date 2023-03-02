Выжигают радиацией: врач раскрыл, как лечат больную раком Анастасию Заворотнюк
Как пояснил врач-диагност Андрей Звонков, сам факт того, что Анастасию отправили домой, это хороший знак. Лечение 51-летней пациентки до прибытия в клинику было традиционным – после оперативного вмешательства и удаления опухоли ей назначили лучевую и химиотерапию.
Как пояснил Звонков, опухоль, которая диагностировалась у Заворотнюк, была крайне тяжелой и не поддающейся химиотерапии.
«Если Алексею Кривошапкину удалось реально Анастасию спасти и пять лет она проживет без рецидива — слава Богу!» – цитирует диагноста «Вечерняя Москва».
Сейчас, считает Звонков, врачам надо добраться до очага заболевания с минимальными повреждениями для мозга. Вероятно, это будет сделано через сосуд.
Такой способ позволяется выжигать оставшиеся не вырезанными раковые клетки, причем важно не подвергнуть облучению весь организм.
«Важная задача… воздействовать «снайперски» на больные клетки, не задевая здоровых», – пояснил Звонков.