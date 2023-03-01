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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Выходные таллиннского магазина косметики: помимо разбитого окна, нас еще и обокрали!

Выходные таллиннского магазина косметики: помимо разбитого окна, нас еще и обокрали!
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Несчастный случай в магазине Macta Beauty 26 февраля 2023 года.
Несчастный случай в магазине Macta Beauty 26 февраля 2023 года. Фото: Macta Beauty

Автомобиль, врезавшийся в стену дома в квартале Ротерманна на выходных, стал очень популярным в Сети. Магазин Macta Beauty смотрит на ситуацию с юмором, а после инцидента родилось саркастическое видео в TikTok. Кроме того, выясняется, что из-за разбитого окна нежеланный гость сумел попасть в магазин косметики, пишет Elu24.

Несколько дней назад в соцсетях появились фото, на которых автомобиль врезался в стену дома в квартале Ротерманна в центре Таллина.

26 февраля около 13:30 автомобиль съехал с дороги в квартале Ротерманна и врезался прямо в окно магазина косметики Macta Beauty. По словам представителя полиции, никто не пострадал.

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