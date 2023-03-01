ФОТО И ВИДЕО ⟩ Выходные таллиннского магазина косметики: помимо разбитого окна, нас еще и обокрали!

Автомобиль, врезавшийся в стену дома в квартале Ротерманна на выходных, стал очень популярным в Сети. Магазин Macta Beauty смотрит на ситуацию с юмором, а после инцидента родилось саркастическое видео в TikTok. Кроме того, выясняется, что из-за разбитого окна нежеланный гость сумел попасть в магазин косметики, пишет Elu24.