Лиам Хемсворт судится с Майли Сайрус из-за песни Flowers, в которой она разоблачает его измены

В самой композиции нет прямых обвинений в сторону Хемсворта, однако в клипе поклонники заметили множество отсылок на него и намеки на неверность. Говорят, Майли намерено спародировала жесты Дженнифер Лоуренс, с которой, по слухам, и изменял жене актер, а также повторила образ соперницы.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Фото: Valerie Macon

Песня в итоге подарила певице новый виток популярности, Лиам же столкнулся с волной хейта. Бороться с негативом звезда «Голодных игр» решил в суде. Как пишут иностранные журналисты, артист подал иск против экс-супруги за клевету.

Согласно попавшим в Сеть документам из-за выходки Сайрус Лиама едва не уволили из грядущего сериала «Ведьмак», где тот играет главную роль. Актер жалуется, что исполнительница испортила ему репутацию и боится за дальнейшее развитие карьеры.

Напомним, что Майли и Лиам познакомились еще в 2009 году во время съемок фильма «Последняя песня». Союз артистов не был крепким, пара часто ссорилась и расходилась. Спустя девять лет их отношения, казалось, наконец-то обрели стабильность. Звезды сыграли пышную свадьбу, но уже через год подали на развод.