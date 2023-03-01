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СМОТРИ ⟩ Керсти Кальюлайд нуждается в помощи костылей для передвижения: скоро снова буду активной!

Limon.ee
Керсти Кальюлайд нуждается в помощи костылей для передвижения: скоро снова буду активной!
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Экс-президент Керсти Кальюлайд.
Экс-президент Керсти Кальюлайд. Фото: Ain Liiva

«Вот тебе и год движения!» – отметила бывший президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд под фото с костылями в Instagram, пишет Elu24.

Бывший президент Керсти Кальюлайд опубликовала фотографию в Instagram stories, показывающую, что она должна передвигаться с помощью костылей.

«Вот тебе и год движения!» – написала Кальюлайд в Instagram, добавив, что на самом деле ничего страшного не произошло. «Мениск хотел, чтобы его подлечили», – объяснила Кальюлайд в социальных сетях, почему какое-то время ей придется передвигаться с костылями.

«Скоро я обязательно буду активной и снова в движении», – пообещала Кальюлайд подписчикам в Instagram.

Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд. Фото: Kuvatõmmis Instagramist
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