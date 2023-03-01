СМОТРИ ⟩ Керсти Кальюлайд нуждается в помощи костылей для передвижения: скоро снова буду активной!

«Вот тебе и год движения!» – написала Кальюлайд в Instagram, добавив, что на самом деле ничего страшного не произошло. «Мениск хотел, чтобы его подлечили», – объяснила Кальюлайд в социальных сетях, почему какое-то время ей придется передвигаться с костылями.