«Вот тебе и год движения!» – отметила бывший президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд под фото с костылями в Instagram, пишет Elu24.
СМОТРИ ⟩ Керсти Кальюлайд нуждается в помощи костылей для передвижения: скоро снова буду активной!
Керсти Кальюлайд нуждается в помощи костылей для передвижения: скоро снова буду активной!
Бывший президент Керсти Кальюлайд опубликовала фотографию в Instagram stories, показывающую, что она должна передвигаться с помощью костылей.
«Вот тебе и год движения!» – написала Кальюлайд в Instagram, добавив, что на самом деле ничего страшного не произошло. «Мениск хотел, чтобы его подлечили», – объяснила Кальюлайд в социальных сетях, почему какое-то время ей придется передвигаться с костылями.
«Скоро я обязательно буду активной и снова в движении», – пообещала Кальюлайд подписчикам в Instagram.
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