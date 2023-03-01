Полиция объявила погибшим не того человека: этого не должно было случиться

Прошел почти месяц с тех пор, как стало известно, что в результате пожара на улице Маяка в Таллинне погибли двое мужчин. «В 6:30 утра я услышал, как кто-то громко ударил по стене семь раз. Вероятно, это был пожарный. Я проснулся от этих ударов», – рассказывал тогда Алексей, проживающий на улице Маяка в районе Ласнамяэ, соседи которого рано утром случайно подожгли квартиру. Пожар начался в квартире на четвертом этаже, где, по данным полиции, не было датчика дыма.