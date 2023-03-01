В новом сезоне американского реалити-шоу «Холостяк» неженатого принца со своими спутницами приехал в Эстонию. Помимо строгого старого Таллинна, западным гостям открываются банные удовольствия, а телезрителя ждут невероятные сюрпризы, пишет Elu24.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Скопище людей у Тоомпеа и голые эстонцы в бане: участники самого популярного реалити-шоу США изучают Эстонию необычными способами
Скопище людей у Тоомпеа и голые эстонцы в бане: участники самого популярного реалити-шоу США изучают Эстонию необычными способами
Зак Шоллкросс ищет партнершу своей мечты в популярном американском реалити-шоу «Холостяк». Вместе с участницами шоу его увезли в романтический Таллинн, который произвел на участников реалити-шоу незабываемое впечатление. «Чувствую себя в мультфильме «Холодное сердце». Здесь холодно, здесь замки, – сказала одна из красоток, борющихся за сердце Зака.
Ключевые слова