ВИДЕО ⟩ Скопище людей у Тоомпеа и голые эстонцы в бане: участники самого популярного реалити-шоу США изучают Эстонию необычными способами

Зак Шоллкросс ищет партнершу своей мечты в популярном американском реалити-шоу «Холостяк». Вместе с участницами шоу его увезли в романтический Таллинн, который произвел на участников реалити-шоу незабываемое впечатление. «Чувствую себя в мультфильме «Холодное сердце». Здесь холодно, здесь замки, – сказала одна из красоток, борющихся за сердце Зака.