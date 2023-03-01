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ВИДЕО ⟩ Скопище людей у Тоомпеа и голые эстонцы в бане: участники самого популярного реалити-шоу США изучают Эстонию необычными способами

Limon.ee
Скопище людей у Тоомпеа и голые эстонцы в бане: участники самого популярного реалити-шоу США изучают Эстонию необычными способами
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Фото: Kuvatõmmised YouTube'i videotest

В новом сезоне американского реалити-шоу «Холостяк» неженатого принца со своими спутницами приехал в Эстонию. Помимо строгого старого Таллинна, западным гостям открываются банные удовольствия, а телезрителя ждут невероятные сюрпризы, пишет Elu24.

Зак Шоллкросс ищет партнершу своей мечты в популярном американском реалити-шоу «Холостяк». Вместе с участницами шоу его увезли в романтический Таллинн, который произвел на участников реалити-шоу незабываемое впечатление. «Чувствую себя в мультфильме «Холодное сердце». Здесь холодно, здесь замки, – сказала одна из красоток, борющихся за сердце Зака.

В одном ролике ведущий Джесси Палмер чокается с Заком чашками кофе, и мужчины даже говорят друг другу terviseks (на здоровье – прим.ред.) на чистом эстонском языке.

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