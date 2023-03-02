Сейсмолог сообщил о грядущем «мегаземлетрясении» и назвал даты и страны

Так, Фрэнк говорит, что землетрясения магнитудой 7–8 баллов могут произойти на западном побережье Северной Америки, Камчатке, Курильских островах и в Японии. Критическими могут стать 3, 4, 6 и 7 марта.

Фрэнк Хугербитс – голландский ученый из института SSGEOS. Название организации – это сокращение от «Обзор геометрии Солнечной системы». Это научно-исследовательский институт для мониторинга геометрии между небесными телами, связанной с сейсмической активностью.