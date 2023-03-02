Сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции, предупредил о риске «мегаземлетрясения» в первой половине марта. По словам эксперта, его причиной станет определенное положение планет и полнолуние, пишет Супер.
Сейсмолог сообщил о грядущем «мегаземлетрясении» и назвал даты и страны
Сейсмолог сообщил о грядущем «мегаземлетрясении» и назвал даты и страны
Так, Фрэнк говорит, что землетрясения магнитудой 7–8 баллов могут произойти на западном побережье Северной Америки, Камчатке, Курильских островах и в Японии. Критическими могут стать 3, 4, 6 и 7 марта.
Фрэнк Хугербитс – голландский ученый из института SSGEOS. Название организации – это сокращение от «Обзор геометрии Солнечной системы». Это научно-исследовательский институт для мониторинга геометрии между небесными телами, связанной с сейсмической активностью.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Турции 6 февраля. На данный момент число погибших превысило 45 000 человек.
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