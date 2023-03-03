Какие режимы стирки нельзя включать на машинке: созданы во вред

Сейчас на современных стиральных машинках есть множество лишних функций, которые не только не помогают людям, но вредят им, например, затрачивая лишнюю электроэнергию, а значит, высасывая из людей денежки.

Так, режим «ручной стирки» тратит слишком много электричества, хотя те же деликатные вещи можно постирать на режиме «синтетики», установив 30 градусов.

Режим «черных вещей» тоже бесполезен и энергозатратен. Выбирайте все ту же синтетику и 30 градусов. А если на ткани остается порошок, просто дополнительно прополаскайте ее.

Режим «легкой глажки» убирает из цикла отжим, из-за чего вещи все равно остаются мятыми, а вот порошок плохо вымывается из ткани.