ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Однокомнатную квартиру в Пярну изменили до неузнаваемости всего за тысячу евро

На этот раз дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо и ведущая Кейли Сюкияйнен отправились в Пярну, чтобы помочь Сильверу, который хотел придать новый облик однокомнатной съемной квартире своего отца.

С помощью нехитрых приемов они создали достойное летней столицы гнездышко с романтическим уклоном.

Были использованы оригинальные решения по отделке стен. Стены маленькой квартиры были осветлены и освежены несколькими слоями белой краски поверх устаревшей желтой.

Посмотрите фотографии, чтобы увидеть, как выглядела квартира до и после!

К моменту приезда владельца квартиры Аво, отца Сильвера, дом претерпел такие изменения, от которых жильцы потеряли дар речи, а их глаза наполнелись слезами счастья.