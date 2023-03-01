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ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Однокомнатную квартиру в Пярну изменили до неузнаваемости всего за тысячу евро

Limon.ee
Однокомнатную квартиру в Пярну изменили до неузнаваемости всего за тысячу евро
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Фото: Kanal2

В передаче Kodud rahaks специалист по интерьеру Мерлин Миидо в очередной раз преобразила маленькую квартиру, владелец которой даже не догадывался о предстоящем ремонте.

На этот раз дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо и ведущая Кейли Сюкияйнен отправились в Пярну, чтобы помочь Сильверу, который хотел придать новый облик однокомнатной съемной квартире своего отца.

С помощью нехитрых приемов они создали достойное летней столицы гнездышко с романтическим уклоном.

Были использованы оригинальные решения по отделке стен. Стены маленькой квартиры были осветлены и освежены несколькими слоями белой краски поверх устаревшей желтой.

Посмотрите фотографии, чтобы увидеть, как выглядела квартира до и после!

К моменту приезда владельца квартиры Аво, отца Сильвера, дом претерпел такие изменения, от которых жильцы потеряли дар речи, а их глаза наполнелись слезами счастья.

Фото из передачи
Фото из передачи Фото: Kanal2
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