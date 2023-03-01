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ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ⟩ Эстонский политик мечется между двумя женщинами: развод будет некрасивым

Мерилин Няреп
Эстонский политик мечется между двумя женщинами: развод будет некрасивым
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Фото: Erlend Štaub/Kuvatõmmis Facebookist/Elu24 kollaaž

У певца, ставшего политиком, Айвара Рийсалу родился ребенок от Аннели, которая живет в Пярну. Теперь влюбленные не могут решить, кто с кем встречается. Жена Рийсалу Марина: «Мы спим в разных спальнях, но все равно живем вместе, существуем, как старая супружеская пара». Рийсалу: «Марина может говорить, что хочет».

Прошлым летом разразился скандал, когда стало известно, что политик и музыкант Айвар Рийсалу вступил в отношения с Аннели Карлсон из Пярну и даже завел от нее ребенка. «К сожалению, у меня нет возможности прокомментировать текущее состояние моей личной жизни, но в будущем общество узнает о любых больших изменениях», - сказал тогда Рийсалу изданию Kroonika.

В то время Elu24 связался с женой Айвара Мариной, которая объяснила, что у нее разбито сердце, она чувствует себя преданной и не готова говорить о случившемся. Однако в редакцию поступило несколько сообщений о браке пары Рийсалу, поэтому мы снова связались с Мариной.

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