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Женщина, сдававшая квартиры проституткам в Ласнамяэ, осталась безнаказанной

Кетлин Крузе
Женщина, сдававшая квартиры проституткам в Ласнамяэ, осталась безнаказанной
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Фото: Taavi Sepp

69-летняя Наталья была обвинена в пособничестве проституции за то, что сдавала квартиры проституткам в Ласнамяэ, Таллинн. Однако суд оправдал женщину.

«До того момента, как меня вызвали в полицию, я не верила, что они занимаются проституцией», - сказала в зале суда Наталья, которая долгое время сдавала квартиры проституткам в Ласнамяэ.

Слухи о том, что женщины занимаются проституцией в квартирах, якобы дошли до Натальи еще в 2017 году, когда председатель жилищного кооператива пожаловалась ей, что в квартирах появляются незнакомые мужчины. Наталья не стала поднимать шум по этому поводу, утверждая, что это совершенно нормально, когда к молодым женщинам приходят молодые мужчины.

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