69-летняя Наталья была обвинена в пособничестве проституции за то, что сдавала квартиры проституткам в Ласнамяэ, Таллинн. Однако суд оправдал женщину.
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Женщина, сдававшая квартиры проституткам в Ласнамяэ, осталась безнаказанной
Женщина, сдававшая квартиры проституткам в Ласнамяэ, осталась безнаказанной
«До того момента, как меня вызвали в полицию, я не верила, что они занимаются проституцией», - сказала в зале суда Наталья, которая долгое время сдавала квартиры проституткам в Ласнамяэ.
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