Гороскоп на март от Павла Глобы: разбогатеют не все

Овны

Овны в марте, наконец, смогут воочию увидеть плоды своих предыдущих трудов, считает Глоба. По его словам, представители знака имеют хороший шанс продвинуться по карьерной лестнице. Начальство по достоинству оценит ваш самоотверженный труд. Впрочем, для этого нужно, прежде всего, трудиться.

При этом астролог настоятельно рекомендует не забывать о близких. Семье очень нужно ваше внимание. Одиноким Овнам тоже не следует «с головой» уходить в работу: нужно находить время для новых знакомств.

Тельцы

У Тельцов в первый месяц весны всё будет замечательно, предрекает Павел Глоба. По его словам, в первую очередь, представителей знака ждёт удача в личной жизни. Но и без денег они не останутся.

Кроме того, у представителей знака в марте будет прекрасная возможность сменить вид деятельности. Кто знает, может, вам даже удастся превратить своё любимое хобби в профессию.

Близнецы

А вот Близнецы могут столкнуться с трудностями. Но расстраиваться из-за неудач не стоит, советует Глоба. По его словам, вместо этого лучше проявить заботу к самому себе. Особое внимание стоит уделить здоровью.

Также для Близнецов будет полезной смена обстановки. Если у вас есть возможность, возьмите небольшой отпуск и отдохните.

Раки