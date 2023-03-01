Как понять, что пора заканчивать отношения на расстоянии: главные признаки скорого конца

Вы не можете доверять своему партнеру

Если вы обнаружите, что просматриваете лайки вашего партнера в Instagram, пытаясь понять, действительно ли его новый друг просто друг, это красный флаг. Отношения на расстоянии "обречены стать катастрофой, если вы не уверены в себе, ревнивы или недоверчивы", — сказал доктор Вальехос. И они также обречены на катастрофу, если ваш партнер не достоин вашего доверия.

Друзья вашего партнера не знают о вас

В здоровых отношениях вы должны чувствовать себя частью повседневной жизни вашего партнера, даже если вы не все время вместе. Если вы не уверены, что друзья вашего партнера существуют, даже если вы знаете о своем существовании, это большой красный флаг.

Вы почти никогда не видите друг друга

В зависимости от того, как далеко вы живете друг от друга, видеть друг друга может быть очень дорого — вы можете навещать друг друга только раз в несколько месяцев. Если вы недовольны тем, как часто вы видите свою вторую половинку, и вам не кажется возможным видеть друг друга чаще, возможно, вы захотите серьезно пересмотреть отношения.

Вы недовольны своей сексуальной жизнью

Есть много способов отлично заняться сексом, когда вы находитесь на расстоянии — отправка секстов, горячая переписка по Skype или Facetime или использование секс-игрушек, которыми можно управлять издалека. Но если эти уловки не работают для вас, или если ваш партнер просто не заинтересован в том, чтобы их пробовать, можно отдать приоритет своей потребности в сексуальной жизни, которая вам нравится.

Вы не на той же странице о будущем